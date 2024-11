Wypadek wojskowej ciężarówki. Akcja służb na Mazowszu

Informację o wypadku w Sierakowie (woj. mazowieckie) podał lokalny portal gazetapowiatowa.pl. Do zderzenia pojazdów doszło w czwartek przed godz. 7 rano.

Mazowieckie. Poważny wypadek z udziałem żołnierzy

Do jednego z poszkodowanych wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chciano go zabrać do szpitala, ale stwierdzono zgon.