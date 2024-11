Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Flemlose w Danii . Zakład był w trakcie rozbudowy, a tragiczne zdarzenie miało prawdopodobnie związek z kładzeniem dachu na jednym z silosów .

"Obydwaj zmarli to obywatele Rumunii , mężczyźni w wieku 20 i 25 lat" - powiadomiono w komunikacie policji.

Dania. Polacy ranni w katastrofie budowlanej

"Ranni to również mężczyźni w wieku od 19 do 49 lat. Są to dwaj Rumuni, trzej Polacy i jeden obywatel Belgii" - dodano.