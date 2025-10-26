W skrócie 18-latka prowadząca opla spadła z wiaduktu w Jeleniej Górze, tracąc panowanie nad pojazdem.

Mimo groźnego wypadku młoda kierująca wyszła bez obrażeń, a pod wiaduktem nie przejeżdżał żaden pociąg.

Policja apeluje o ostrożność, szczególnie jesienią, i przypomina, by zwracać uwagę na warunki na drodze.

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w niedzielny poranek, około godziny 5:55, w Jeleniej Górze.

18-letnia kierująca samochodem osobowym marki Opel straciła panowanie nad pojazdem i spadła z wiaduktu przy ulicy 1 Maja.

Jelenia Góra. 18-latka za kierownicą, auto spadło z wiaduktu

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, młoda kobieta była trzeźwa. Jednak - jak ustalili funkcjonariusze - nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze.

"W wyniku utraty panowania nad pojazdem auto wypadło z jezdni i spadło z wiaduktu" - czytamy w komunikacie.

Funkcjonariusze podkreślają, że kierująca miała ogromne szczęście. W chwili zdarzenia pod wiaduktem nie przejeżdżał żaden pociąg, a kobieta podróżowała sama i nie odniosła poważnych obrażeń.

Samochód spadł z wiaduktu. Policja apeluje do kierowców

Policja wykorzystała to zdarzenie, by po raz kolejny zaapelować do kierowców o rozwagę.

"Jesień to wyjątkowo trudny okres na drogach. Deszcz, mgła i mokra nawierzchnia wydłużają drogę hamowania i ograniczają przyczepność. Wczesne godziny poranne to czas, gdy drogi są śliskie i ciemne, a kierowcy reagują wolniej" - przypomnieli funkcjonariusze w mediach społecznościowych.

Policjanci apelują, by zwracać szczególną uwagę na warunki pogodowe i dostosowywać do nich prędkość. "Zwolnij! Zachowaj bezpieczny odstęp! Dostosuj prędkość do widoczności!" - wyliczyli.

Jak podkreślili jeleniogórscy mundurowi, "kilka minut różnicy w czasie podróży może uratować zdrowie lub życie - nasze i innych uczestników ruchu".

