Samochód spadł z wiaduktu. Za kierownicą 18-latka

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Opel kierowany przez 18-latkę spadł z wiaduktu w Jeleniej Górze. Jak podaje policja, nastolatka była trzeźwa, ale nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, a następnie straciła panowanie nad pojazdem. Szczęśliwie wyszła z wypadku bez obrażeń.

Jelenia Góra. Samochód spadł z wiaduktu. 18-latka miała szczęście
Jelenia Góra. Samochód spadł z wiaduktu. 18-latka miała szczęścieKomenda Miejska Policji w Jeleniej Górzefacebook.com

W skrócie

  • 18-latka prowadząca opla spadła z wiaduktu w Jeleniej Górze, tracąc panowanie nad pojazdem.
  • Mimo groźnego wypadku młoda kierująca wyszła bez obrażeń, a pod wiaduktem nie przejeżdżał żaden pociąg.
  • Policja apeluje o ostrożność, szczególnie jesienią, i przypomina, by zwracać uwagę na warunki na drodze.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w niedzielny poranek, około godziny 5:55, w Jeleniej Górze.

18-letnia kierująca samochodem osobowym marki Opel straciła panowanie nad pojazdem i spadła z wiaduktu przy ulicy 1 Maja.

Zobacz również:

Wypadek na DW296 w woj. dolnośląskim. Kierująca nie żyje
Dolnośląskie

Kierująca nie żyje, z auta wyciągnięto 11-latkę. Tragedia na Dolnym Śląsku

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Jelenia Góra. 18-latka za kierownicą, auto spadło z wiaduktu

    Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, młoda kobieta była trzeźwa. Jednak - jak ustalili funkcjonariusze - nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze.

    "W wyniku utraty panowania nad pojazdem auto wypadło z jezdni i spadło z wiaduktu" - czytamy w komunikacie. 

    Funkcjonariusze podkreślają, że kierująca miała ogromne szczęście. W chwili zdarzenia pod wiaduktem nie przejeżdżał żaden pociąg, a kobieta podróżowała sama i nie odniosła poważnych obrażeń.

    Samochód spadł z wiaduktu. Policja apeluje do kierowców

    Policja wykorzystała to zdarzenie, by po raz kolejny zaapelować do kierowców o rozwagę.

    "Jesień to wyjątkowo trudny okres na drogach. Deszcz, mgła i mokra nawierzchnia wydłużają drogę hamowania i ograniczają przyczepność. Wczesne godziny poranne to czas, gdy drogi są śliskie i ciemne, a kierowcy reagują wolniej" - przypomnieli funkcjonariusze w mediach społecznościowych.

    Zobacz również:

    Do poważnego wypadku doszło na torach w Skibnie koło Koszalina
    Zachodniopomorskie

    Samochód z mostu spadł wprost na tory. Po chwili nadjechał pociąg

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      Policjanci apelują, by zwracać szczególną uwagę na warunki pogodowe i dostosowywać do nich prędkość. "Zwolnij! Zachowaj bezpieczny odstęp! Dostosuj prędkość do widoczności!" - wyliczyli.

      Jak podkreślili jeleniogórscy mundurowi, "kilka minut różnicy w czasie podróży może uratować zdrowie lub życie - nasze i innych uczestników ruchu".

      Zobacz również:

      Podkarpacie. Tragiczny wypadek. Nie żyje 18-latka
      Podkarpackie

      Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyje 18-latka

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Polityczny WF": Wrócą arcykapłani jednej, wspólnej listy?INTERIA.PL

      Najnowsze