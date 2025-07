Wypadek miał miejsce w Żorach w województwie śląskim ok. 1 w nocy z czwartku na piątek. Policjanci otrzymali informację, że na ulicy Klonowej samochód marki Renault Laguna miał wpaść w poślizg, uderzyć w drzewo, a następnie dachować .

Policjanci obecni na miejscu zdarzenia przebadali kierowcę alkomatem. Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy . Ukrainiec poinformował funkcjonariuszy w jaki sposób doszło do wypadku.

Kierowca przyznał, że tuż przed skrzyżowanie zapatrzył się w telefon, na którym miał włączoną nawigację. Przez to nie zauważył ronda, przez które przejechał na wprost. To z kolei doprowadziło do utraty przez niego kontroli nad pojazdem, zderzenia z drzewem i dachowania.