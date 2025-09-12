Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 20:45. Według wstępnych ustaleń służb, kierowca osobowego hyundaia stracił panowanie nad pojazdem, przebił barierki i spadł z mostu wprost na torowisko.

Skibno. Blisko tragedii na torach. Pociąg wjechał w samochód

Policja podejrzewa, że mężczyzna nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków. Poszkodowany, który był jedyną osobą podróżującą samochodem, zdołał o własnych siłach wydostać się z samochodu, który po chwili został zmiażdżony przez nadjeżdżający pociąg relacji Słupsk-Białogard.

Kierowca hyundaia został przetransportowany do szpitala, jego stan jest nieznany. Jeżeli chodzi zaś o ośmiu pasażerów pociągu, żaden nie ucierpiał.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, a ruch kolejowy został czasowo wstrzymany do czasu usunięcia skutków wypadku i zakończenia działań służb.

