35-letnia Izabela odnalazła się we wtorek około godz. 13. Zapukała do drzwi domu znajomych w Bolesławcu .

Prokuratura przekazała, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, choć była "wygłodzona i wycieńczona". - Pani Izabela złożyła oświadczenie na policji, że nie chce kontaktu z rodziną i nie chce, by media informowały o miejscu jej przebywania - powiedziała polsatnews.pl prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury w Jeleniej Górze.

Kobietą zajęły się służby medyczne. - Dzisiaj o 14:30 przewieziona transportem medycznym, zespołem ratownictwa medycznego , została przyjęta do szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ogólnym dobrym w trakcie wywiadu - powiedział Kamil Barczyk, szef szpitala św. Łukasza w Bolesławcu, cytowany przez lokalny portal istotne.pl.

Zaginięcie 35-letniej Izabeli. Lekarze stwierdzili zaburzenia chodu

Pacjentka jest świadoma, odpowiada na pytania personelu medycznego. - Nie zakomunikowała, co się stało w międzyczasie, od momentu zaginięcia do dnia dzisiejszego - dodał szef placówki.

Zaginięcie 35-letniej Izabeli. Była poszukiwana od 9 sierpnia

Izabela zaginęła 9 sierpnia w drodze z Bolesławca do Wrocławia, skąd miała odebrać swojego tatę ze szpitala. Na 78. kilometrze dolnośląskiego odcinka autostrady A4 kobieta zadzwoniła do ojca, informując go, że zepsuł się jej samochód. Kobieta przepadła bez śladu po rozmowie z mężczyzną.