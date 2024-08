- Odnaleziona kobieta nie chce kontaktu z rodziną - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. 35-letnia Izabela we wtorek zapukała do drzwi znajomych w Bolesławcu. Była "wycieńczona i wygłodzona". - Na ten moment to nie koniec śledztwa - dodała prokurator.