Tragiczny finał poszukiwań. Zaginiona 32-latka nie żyje

Poszukiwana od dwóch miesięcy Katarzyna z Debrzna nie żyje. Informację tę potwierdził w piątek prokurator Sebastian Drewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Złotowie. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przekazał, że zwłoki znalezione w lesie koło Złotowa należą do 32-latki.

Na ciało w stanie znacznego rozkładu natrafił w połowie lipca przechodzień. Wówczas jednak nie było pewności czy to zaginiona.

Złotów. Poszukiwana Katarzyna nie żyje

Według ustaleń, do śmierci 32-latki nie przyczyniły się osoby trzecie. W sprawie śmierci kobiety kontynuowane jest postępowanie. - Pani prokurator zaplanowała dalsze czynności i nie chcę ich uprzedzać - dodał szef Prokuratury Rejonowej w Złotowie.

Zaginięcie 32-letniej Katarzyny

Do zaginięcia Katarzyny z Debrzna doszło 13 czerwca. Tego dnia kobieta wyszła z domu i do niego nie wróciła. 32-latka po raz ostatni widziana była w sklepie przy ul. Ogrodowej 4 w Debrznie, gdzie robiła zakupy. Było to też ostatnie miejsce, gdzie zarejestrowały ją kamery monitoringu.