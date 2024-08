- Wygłodzona i wycieńczona dziś zapukała do drzwi znajomych w Bolesławcu - powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Miało to miejsce około godz. 13. Znajomi zawiadomili policję.

35-letnia Izabela odnaleziona. Zostanie przesłuchana

- Konieczne jest przesłuchanie. Wówczas będziemy mogli udzielić informacji, jak to się stało, że przez tak długi czas nie dawała znaku życia - dodała. Na miejscu trwają czynności. Przesłuchani zostaną również znajomi, do których zgłosiła się zaginiona.

Izabela zaginęła 9 sierpnia w drodze z Bolesławca do Wrocławia, skąd miała odebrać swojego tatę ze szpitala. Na 78. kilometrze dolnośląskiego odcinka autostrady A4 kobieta zadzwoniła do ojca, informując go, że zepsuł się jej samochód. Kobieta przepadła bez śladu po rozmowie z mężczyzną.