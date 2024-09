W związku z nawalnymi opadami, które do Polski ściągną ł niż genueński Boris , rzeki wystąpiły z koryt i zaczęły zalewać miasto.

Powódź w Lądku Zdroju. "Sytuacja jest krytyczna"

Jak dodał, pierwsze ewakuacje w Lądku-Zdroju odbyły się we wczesnych godzinach porannych w sobotę. - Woda zalewa kolejne ulice, w centrum i na obrzeżach miasta - relacjonował strażak.

Pogoda. Lądek-Zdrój zalany. "Jak w 1997 roku"

Do sprawy podtopień w Lądku-Zdroju odniósł się także burmistrz miasta Tomasz Nowicki . Jak przekazał samorządowiec, zarządził on ewakuację części mieszkańców oraz ich dobytku.

- Nie ma już na co czekać, rzeka Biała Lądecka wystąpiła z koryta i zalewa nasze ulice, drogi jak w 1997 roku - zaznaczył Nowicki.

Burmistrz Lądka-Zdroju podkreślił przy tym, że sytuacja jest krytyczna nie tylko w mieście, ale też w przyległych wsiach. - Trudna sytuacja jest nie tylko w mieście, ale też w Radochowie i Trzebieszowicach, bo te wsie są również zalewane (...). Trudno ocenić, ile osób zdecyduje się na ewakuację, do której my zachęcamy. W pierwszej kolejności ewakuowani będą kwaterowani w pensjonatach, by mieli dobre warunki pobytu - przekazał samorządowiec.