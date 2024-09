Dramat w Czechach. Mogą wprowadzić stan zagrożenia

- Szczególnie niebezpieczna sytuacja jest w regionach miejscowości Karniów i Opawa - dodał Hladik. Wezwał do ewakuacji najbardziej zagrożonych mieszkańców.

Czechy. Stan zagrożenia powodziowego. "Sytuacja jest poważna"

Przewidziany przez czeskie ustawodawstwo kryzysowe stan zagrożenia daje lokalnym władzom m.in. możliwość ograniczenia poruszania się osób po jakimś terenie, zakaz wchodzenia do poszczególnych miejscowości, zarządzenie przymusowej ewakuacji.

Brno. Wzrasta poziom rzek. Ewakuowano szpital

W Brnie na południu Moraw ewakuowano wszystkich 170 pacjentów szpitala "Braci Miłosiernych" . Trafili do innych placówek w mieście i w regionie.

W innym regionie Czech, w położonym w Karkonoszach kurorcie Szpindlerowy Młyn burmistrz miasta wezwał wszystkich przebywających tam gości do wyjazdu. Istnieje ryzyko, że płynąca tam Łaba wyleje ze swojego koryta, a droga prowadząca do centrum Czech będzie trudna do przejechania.