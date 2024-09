Niż Boris. Ewakuacja w Jarnołtówku i Pokrzywnej

Do Jarnołtówka i Pokrzywnej po chętnych do ewakuacji gmina wysłała busa , który zabierze ewakuowanych do miejsca schronienia.

O możliwej ewakuacji informowali wcześniej w mediach społecznościowych strażacy z OSP KSRG Jarnołtówek. "Mieszkańcy Jarnołtówka, Pokrzywnej, zamieszkujący wzdłuż koryta rzeki, proszeni są o przygotowanie do ewakuacji. Jeśli ktoś może ewakuować się we własnym zakresie i udać się w bezpieczne miejsce, to proszę się ewakuować. To nie jest fejk" - głosił komunikat.