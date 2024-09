Prezydent Wrocławia gościł we wtorek przed godziną 13 na antenie Polsat News. Jacek Sutryk przekazał, że jego miasto jest obecnie przygotowane na nadejście kulminacyjnej fali wezbraniowej w czwartek.

Powódź. Wrocław czeka na falę. Jacek Sutryk o sytuacji na Odrze

- Przyjęliśmy już wyższą wodę z Bystrzycy, którą Wody Polskie spuściły ze zbiornika Mietkowskiego powyżej miasta. Byliśmy zaskoczeni, ale rozumiem tę decyzję. Musieliśmy o kilkanaście godzin przyspieszyć wszystkie działania. To była noc, ale udało się razem ze strażakami, żołnierzami, policją i strażą miejską - przekazał.

- Jesteśmy przygotowani na sytuację awaryjnych przerzutów ścieków . Na razie woda we wrocławskich kranach jest zdatna do picia. Można ją śmiało pić. Jakby cokolwiek się stało, będziemy o tym informować - zapewnił.

Wrocław szykuje się na powódź. Fala ma nadejść w czwartek

Samorządowiec zalecił, by z dużą uważnością obserwować wszelkie komunikaty do czwartku, kiedy przez stolicę Dolnego Śląska ma przejść największa fala.

- Ona będzie przechodziła przez jakiś czas i to też będzie bardzo ważny okres. Ta sytuacja powinna się rozstrzygnąć we Wrocławiu do końca tygodnia - oznajmił Jacek Sutryk i ostrzegł, że władze muszą być przygotowane na każdy możliwy scenariusz, mimo korzystnych prognoz.