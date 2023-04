Życzenia wielkanocne 2023: Krótkie i śmieszne gotowe wierszyki na Wielkanoc

Spis treści: 01 Piękne życzenia wielkanocne

02 Krótkie i śmieszne życzenia wielkanocne

03 Życzenia śmieszne, choć nie rymowane

Piękne życzenia wielkanocne

Choć Wielkanoc jest świętem religijnym, to jednak w wielu domach ma wymiar raczej tradycyjny. Nawet w takim wymiarze zwyczaj składania sobie życzeń wielkanocnych nie zanikł. Składamy je bliskim, dzieląc się jajkiem ze święconki, przy czym całą ceremonię powinna rozpocząć najstarsza osoba zasiadająca przy stole.

Krótkie i śmieszne życzenia wielkanocne przeważnie wysyłamy przez sms lub komunikator. Warto pamiętać, że eksperci radzą, aby robić to raczej w sobotę niż w samą Wielkanoc. Chodzi o to, aby nie zakłócać nikomu świątecznego śniadania i spotkań z rodziną.

Krótkie i śmieszne życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne składamy sobie w niedzielę rano, jeszcze przed świątecznym śniadaniem. Często jednak zdarza się, że nie ze wszystkimi spotykamy się przy stole. Krótkie i zabawne życzenia wielkanocne świetnie się nadają do wysłania przez SMS , lub przez jeden z wielu komunikatorów. Oto kilka przykładów na krótkie i śmieszne życzenia wielkanocne:

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego,

życzę Ci tego wszystkiego,

czego Ci na co dzień brakuje,

niech się to w banku lokuje.

***

Smacznego jajka, pysznej sałatki

Sernik niech będzie piękny i gładki

A gdy za dużo zjesz przez przypadek

Niech ci nie grozi szpitalny obiadek.

***

Wielkanoc nam znów nastała

Niech cię nikt nie zrobi w wała

Niech cię szczęście nie omija

I majątek niech się zbija.

***

Dzisiaj z rana bez gadania

bierz się do jaj malowania

Maluj wszystkie bez wyjątku,

i te z majtek i te z wrzątku!

***

Hej, Wielkanoc dziś świętujmy

Jadła sobie nie żałujmy

Najwyżej o późnej porze

Spotkamy się dziś na SORZE.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu wymyślić jakiś wierszyk wielkanocny. Warto wtedy pomyśleć o jakimś osobistym akcencie, z którego z pewnością każdy się ucieszy czytając życzenia wielkanocne.

Życzenia śmieszne, choć nie rymowane

Nie każdy lubi świąteczne rymowanki, dla niektórych są one szczytem bezguścia. Osobom ze wstrętem do częstochowskich rymów, ale za to z poczuciem humoru możesz również wysłać bardzo krótkie i śmieszne życzenia wielkanocne. Oto przykłady:

Życzę pysznych jaj w koszulkach, a i te w majtkach niech nie zawiodą

Mokrego jajka i smacznego dyngusa

Dziś Wielkanoc, niech będzie pochwalone jajko z szynką

z szynką Szczęśliwych babek, chłopów z jajami i jak najmniej baranów w życiu

Warto jednak pamiętać, by tego rodzaju życzeń wielkanocnych nie wysyłać osobom, które traktują Wielkanoc przez pryzmat wiary. Można w ten sposób urazić ich uczucia religijne.

