Dzień Dziecka 2023. Jakie życzenia złożyć dziecku?

Dzień Dziecka 2023 już w czwartek 1 czerwca. W tym dniu tradycyjnie składamy życzenia naszym pociechom. Jeśli zastanawiasz się, co warto życzyć dzieciom w tym dniu, to dobrze trafiłeś. W tym artykule znajdziesz propozycje na najlepsze życzenia na Dzień Dziecka, w tym krótkie, śmieszne i oryginalne wierszyki, które przypadną do gustu zarówno tym młodszym, jak i starszym.

Te gotowe życzenia na Dzień Dziecka można po prostu skopiować i wysłać przez SMS, Messengera lub inny komunikator internetowy.

Innym oryginalnym pomysłem jest złożenie życzeń na kartce okolicznościowej, którą dołączymy do prezentu.

Śmieszne życzenia na Dzień Dziecka 2023

Śmieszne życzenia na Dzień Dziecka są jak najbardziej na miejscu. Mają bardzo oryginalny charakter i na pewno spodobają się dzieciom z poczuciem humoru.

Śmieszne wierszyki na Dzień Dziecka przypadną do gustu także dorosłym dzieciom.

***

Kochamy mocno Twoją słodką buzię,

Ty nasz kochany, mały łobuzie.

I serduszko Twoje szczere i gorące,

dlatego w Twoim dniu ślemy całusów Ci tysiące!

Wszystkiego najlepszego w Dniu Dziecka życzą...

***

Jesteś mi córeczko/synku całym światem, zimą, wiosną, jesienią i latem. Wspólne życie z Tobą kręci lepiej niż karuzela, Twój uśmiech zawsze jak nic mnie rozwesela. Dziękuję Ci za to, że jesteś - Moje Wszystko, jestem zawsze z Tobą - zawsze Ciebie blisko.

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

niech od dzisiaj radość gości,

lodów, ciastek i słodyczy,

tego Ci mamusia z tatusiem życzy.

***

Pierwszy czerwca dzień radosny,

kwitną kwiatki, to znak wiosny.

W dniu tak pięknym i wspaniałym,

życzę Tobie sercem całym -

moc uśmiechu i radości,

szczęścia, zdrowia, pomyślności.

***

Krótkie życzenia na Dzień Dziecka 2023

Życzenia na Dzień Dziecka mają również formę krótkich wierszyków, które warto złożyć naszym młodszym pociechom. Składają się one z kilku zdań, są rymowane i wyrażają całe nasze uczucia.

***

Wszystkiego najlepszego, szczęścia i radości moc,

Ciepłego słoneczka na co dzień, kolorowych snów co noc.

***

Z okazji Dnia Dziecka życzę Ci,

aby wszystkie fajne dni

w żółwim tempie upływały

i w przygody opiewały.

By nie było porannej pobudki,

a wiatr rozwiewał wszystkie smutki.

***

Bądź dzieckiem jak najdłużej, jak dziecko baw się, śmiej. I kochaj tak jak dziecko i serce dziecka zawsze miej!

***

Dzisiaj jest Dzień Dziecka - wielkie święto

mój maluchu uśmiechnięty.

Zawsze wesół, pełen werwy,

radosną minkę masz bez przerwy

Nasz maluszku ukochany,

bądź nam zawsze tak wspaniały!

***

Oryginalne życzenia na Dzień Dziecka 2023

Dzień Dziecka to okazja do tego, aby nasze pociechy poczuły się wyjątkowo. I nie chodzi tu tylko o drogie prezenty czy też huczne imprezy.

Czasem wystarczy im powiedzieć, jak wiele dla nas znaczą i jak bardzo je kochamy. W tym celu świetnie sprawdzą się oryginalne życzenia na Dzień Dziecka.

***

Dzień, w którym zostaliśmy rodzicami, odmienił nas na zawsze. Dziś nie ma nic lepszego, niż patrzenie jak śmiało idziesz przez życie!

***

Kiedy czegoś bardzo pragniesz, wówczas cały świat stara się, byś mógł/mogła spełnić marzenia. Dlatego nie bój się marzyć!

***

Na nosie miej okulary różowe, nie bój się marzyć i cierpliwie czekaj na nowe. Moja miłość do Ciebie nigdy nie zgaśnie, niech Twe życie przypomina najpiękniejsze baśnie.

***

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz...

***

