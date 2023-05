Do tragicznych wydarzeń doszło pod koniec marca. Esra Haynes z Melbourne, która w tym roku kończyłaby ósmą klasę szkoły podstawowej przyjechała do koleżanek na nocowanie. Jej rodzice wiedzieli gdzie jest i z kim przebywa, przyznali, że "nie było w tym nic niezwykłego".

- W nocy otrzymaliśmy telefon, którego żaden rodzic nie chciałby odebrać. W słuchawce usłyszeliśmy: Musicie natychmiast przyjechać do swojej córki - mówili Paul i Andrea Haynes w programie "A Current Affair".

Lekarze walczyli o jej życie

Okazało się, że do dziewczynki zostało wezwane pogotowie ratunkowe. 13-latka była reanimowana, a następnie przewieziono ją do szpitala. Lekarze bezskutecznie walczyli o jej zdrowie i życie. Po ośmiu dniach pobytu w szpitalu przekazali, że u Esry doszło do nienaprawialnych zmian w mózgu, bez szans na wyzdrowienie.

Reklama

Rodzice zdecydowali się na odłączenie aparatury podtrzymującej życie. Z 13-latką zdążyło pożegnać się jej starsze rodzeństwo.

- Nasz świat zmienił się całkowicie. Czujemy się, jakby wyrwano nam wnętrzności - przekazał ojciec dziewczynki.

Wideo youtube

"Chroming" i jego ofiary

Media informują, że do śmierci dziewczynki doszło przez chęć odtworzenia internetowego trendu. 13-latka próbowała tzw. chromingu, czyli narkotyzowania się dezodorantem w aerozolu. Dziennikarze wskazują, że to ostatnia odmiana niebezpiecznej "mody" znanej od dziesięcioleci - w teorii ma ona zapewnić szybki "haj" poprzez wdychanie m.in. farb, gazu i rozpuszczalników.

News.com.au przypomina, że do podobnych tragedii dochodziło w ostatnich latach - przez "chroming" w 2019 r. zmarł 16-latek z Nowej Południowej Walii. Z kolei w 2021 r., 16-latka z Queensland doznała poważnych uszkodzeń mózgu. Z Queensland pochodziła również ostatnia nagłośniona ofiara trendu - 16-latek zmarł po wdychaniu dezodorantu.

Rodzice apelują. Jest reakcja szkół

Paul i Andrea apelują zarówno do szkół, jak i do producentów kosmetyków. Chcą, by dzieci uczyły się obowiązkowo pierwszej pomocy, zabiegają też o to, by dezotoranty miały mniej "toksyczną formułę". - Rozpoczynamy misję zwiększania świadomości wśród dzieci i osób, które to robią. Nie chcemy, by przydarzyło się to komukolwiek innemu, by inna rodzina przechodziła to, co my - powiedzieli.

Na tragedię zareagował Departament Edukacji stanu Wiktoria, który zapowiedział "zwiększenie wysiłków w informowaniu dzieci" na temat chromingu i jego śmiertelnych skutków.

Po kolejnych niebezpiecznych incydentach sieci Wollworth i Coles przeniosły dezodoranty w aerozolu do szklanych gablotek, które może otworzyć jedynie pracownik sklepu.