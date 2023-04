Powrót żubrów online. Gdzie oglądać transmisję?

Przy Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach udostępniono dla zwiedzających specjalną zagrodę pokazową. Miało to miejsce 1 sierpnia 2020 roku. Do Nadleśnictwa Kobiór w Jankowicach można się udać osobiście, ale dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie zajrzeć do nich w każdej chwili, będąc nawet w bardzo odległym miejscu.

14 kwietnia Lasy Państwowe pojawiła się informacja, że zainteresowani internauci mogą obejrzeć transmisję online z zagrody pokazowej żubrów. Świeżo uruchomiona transmisja dostępna jest na stronie Lasów Państwowych, a przekaz jest prowadzony na żywo. Kamerę zainstalowano na dachu wiaty widokowej przy zagrodzie, a zwierzęta można obserwować każdego dnia.

Pracownicy nadleśnictwa zdradzają, że dopiero uczą się obsługi systemu. Jak mówią najlepiej próbować zobaczyć żubry rano, gdy przychodzą na karmienie. Później, gdy pojawi się bujna trawa będę chętniej przychodzić na łąkę, na którą skierowana jest kamera. - Liczymy także, że urodzą się młode. W zeszłym roku było ich osiem - mówi Elżbieta Wójtowicz. W tym roku, według niej, co najmniej dwie samice mogą mieć młode.

Podobną transmisję z żubrami z Puszczy Białowieskiej ma także Nadleśnictwo Browsk z Podlasia.

Zwiedzanie zagrody żubrów. Cennik i godziny otwarcia

Jeśli ktoś zdecyduje się odwiedzić zagrodę pokazową żubrów osobiście, może to zrobić przez cały rok - i to zarówno indywidualnie, jak i w grupach zorganizowanych. Od maja do września turyści indywidualni mogą przybywać do zagrody:

od wtorku do piątku w godzinach 10:00-17:00,

w soboty i niedziele w godzinach 10:00-20:00.

Z kolei grupy zorganizowane mogą odwiedzać zagrodę po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty, od wtorku do soboty, w godzinach 9:00-16:00.

Od października do kwietnia turyści indywidualni mogą przyjeżdżać do zagrody pokazowej żubrów:

od wtorku do piątku w godzinach 10:00-16:00,

w soboty i niedziele w godzinach 10:00-17:00 (do zmierzchu).

Grupy zorganizowane mogą zaś zwiedzać zagrodę pokazową od wtorku do soboty, w godzinach 9:00-16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu.

W dni świąteczne zagroda jest dostępna dla turystów indywidualnych w takich godzinach, jak w soboty i niedziele. Turyści indywidualni, odwiedzający zagrodę i ścieżkę edukacyjną przy Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej, mogą liczyć na wstęp wolny. Nie płacą również między innymi przedszkola czy szkoły podstawowe.

