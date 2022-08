Tak żubry broniły się przed wilkami. Nagranie robi furorę w sieci

"Bawoli taniec? To, co wygląda na rytuał, w rzeczywistości jest jedynie ochroną młodych" - piszą pracownicy Lasów Państwowych na Facebooku. Do postu załączono nagranie, które ukazuje nietypowe zachowania żubrów.

Zwierzęta stłoczyły się w zbitym kręgu i biegają wokół czegoś, co znajduje się w środku. Jak tłumaczą Lasy Państwowe - są tam młode osobniki. Młode są chronione przed wilkami czyhającymi w zaroślach - czytamy.

Nagranie robi furorę w sieci. Internauci komentują, że zachowanie żubrów przypomina nietypowy taniec.

Ile żubrów żyje w Polsce?

Według Białowieskiego Parku Narodowego, wydawcy i opiekuna Księgi Rodowodowej Żubrów, w Polsce żyje 2316 żubrów. Jest to stan na koniec 2020 roku.

Zwierzęta przebywające w hodowli, ogrodach zoologicznych i innych tego typu miejscach liczą 201 osobników, w tym 77 samców i 124 samice - przypominają Lasy Państwowe.

Na wolności znajduje się z kolei 2115 osobników w sześciu dużych populacjach:

- Bieszczady (populacja nizinno - kaukaska): 707 żubrów

Żubry nizinne:

- Puszcza Augustowska - 17 żubrów

- Puszcza Białowieska - 715 żubrów

- Puszcza Borecka - 128 żubrów

- Puszcza Knyszyńska - 214 żubrów

- Stada w zachodniej Polsce - 334 żubry

Lasy Państwowe podają także, że żubr zjada nawet 50 kg zieleniny dziennie. Wszystkie żyjące obecnie żubry pochodzą od 12 zwierząt.