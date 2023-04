"Polski Hogwart", "zaczarowany las" i ukryta plaża. Te miejsca znane są tylko nielicznym

Niezwykłe miejsca w Polsce: Plaża Stilo

W pobliżu niewielkiej miejscowości Osetnik ( pomorskie ) znajduje się przepiękna dzika plaża. Zlokalizowana jest w okolicach Łeby, jednego z najsłynniejszych polskich kurortów nadmorskich. Może dlatego nie cieszy się tak dużą popularnością - w końcu w sąsiedztwie Łeby znajduje się także Słowiński Park Narodowy i ruchome wydmy. Ale plaża Stilo to miejsce ukryte, niedostępne dla wszystkich. Aby na nią trafić trzeba przygotować się na około półgodzinną wędrówkę przez las.



Już samo wejście na plażę robi ogromne wrażenie - piasek jest śnieżnobiały, a w oddali szumi wzburzone przez fale morze. Po dotarciu na tę plażę gwarantowana jest sielskość i wyciszenie - mimo mocnego wiatru, raczej nie uświadczysz tam turystów z parawanami. Na plaży warto zostać aż do zachodu słońca. Jest wtedy szansa na magiczny czerwono-pomarańczowy spektakl. W rolach głównych: morze, niebo, słońce i spokój.

Zdjęcie Latarnia morska w Stilo / Marcin Mierzejewski / 123RF/PICSEL

Po drodze na plażę warto odwiedzić Latarnię Morską Stilo. Znajduje się ona nieopodal parkingu. Aby się do niej dostać, trzeba przejść kilkaset metrów drogą pod górę. Wejście do środka 33-metrowej latarni i wdrapanie się na jej szczyt to kwestia kilku złotych, a widoki z góry zapierają dech w piersi - przekonasz się, że Polska jest dużo bardziej zielona niż myślałeś.

Niezwykła wieś w Polsce: Zalipie

To najbardziej kolorowa wieś w Małopolsce . Słynie z drewnianych domów pomalowanych w kwiatowe wzory. Pomysłodawczynią ich malowania była Felicja Curyłowa. W Zalipiu znajduje się jej dom zaaranżowany na muzeum, które jest jedną z trzech najważniejszych atrakcji miejscowości. Dziś chata artystki wygląda identycznie jak za czasów jej życia. Na szczególne uznanie zasługuje także Dom Malarek, w którym można wziąć udział w warsztatach z malowania folklorystycznych wzorów. Trzecią atrakcją jest kościół parafialny, którego wnętrze również pomalowane jest w kwiatowe wzory.



Reszta kolorowych budynków rozsypana jest po całej wsi, dlatego miejscowość najlepiej zwiedza się rowerem. Kolorowe domy zamieszkałe są na co dzień przez mieszkańców Zalipia. Dlatego odwiedzając wieś, należy pamiętać o tym, aby uszanować prywatność tamtejszej ludności. Najlepszy czas na odwiedzenie Zalipia wypada w sierpniu - wtedy jest jeszcze bardziej kwiatowo, ponieważ wokół domów kwitną słoneczniki.

Zdjęcie Barwne wzory początkowo miały pełnić bardziej praktyczne funkcje / 123RF/PICSEL

Niezwykłe budowle w Polsce: Zamek w Łapalicach

W miejscowości Łapalice znajduje się jeden z najmłodszych zamków w Polsce. Ma 40 lat i cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów z Polski i ze świata, którzy nazywają go " polskim Hogwartem ". Co czyni go tak wyjątkowym? Zamek stoi od lat 90-tych w stanie surowym. W 2006 roku istniało ryzyko rozbiórki budowli, a w 2013 roku nakazano zakończyć prace nad budową zamku, z czego ostatecznie się wycofano.



Przez to, że zamek od lat stoi nietknięty, jego stan techniczny pogarsza się z roku na rok. Największą kontrowersją wokół zamku jest fakt, że powstał nielegalnie. Właściciel ziemi dostał pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Na jego miejscu postawił za to budynek o powierzchni 5 000 m2.



Zdjęcie Jednych odstrasza, innych inspiruje - obok tej inwestycji trudno przejść obojętnie / Marcin Kaminski/East News / East News

Niezwykłe miejsca w Polsce: Pustelnia na Podlasiu

W dzikiej głuszy na Podlasiu położona jest prawdziwa pustelnia, tzw. skit w Odrynkach. Prawosławna pustelnia Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich to miejsce pełne spokoju i może je odwiedzić każdy - bez względu na wiarę. Skit położony jest wśród łąk i podmokłych terenów rozlewiskowych rzeki Narew. Prowadzi do niego jedna przejezdna droga, która od czasu do czasu bywa zalewana lub długa na 800 metrów kładka.



Teren pustelni to 11 hektarów dzikiej, zdumiewającej przyrody z dala od cywilizacji. Do listopada 2018 mieszkał tam ojciec Gabriel, założyciel współczesnego skitu. Był znany jako zielarz, do którego chętnie przyjeżdżali ludzie pragnący wspomagać zdrowie jego ziołami. Dzisiaj teren skitu zamieszkuje trzech nowych mnichów, którzy podobnie jak ojciec Gabriel, opiekują się tym niesamowitym miejscem. Ich wkładem w rozbudowę przestrzeni jest m.in. przystań kajakarska. Od tego momentu do tajemniczej pustelni można dopłynąć także kajakiem podczas spływu po Narwi.

Niezwykłe miejsca w Polsce: Wrak samolotu w Starym Oleśnie

Stare Olesno to prawdopodobnie najczęściej odwiedzana wieś przez posiadaczy dronów. Znajduje się w województwie opolskim i zamieszkuje ją niespełna 500 osób. Swoją popularność zawdzięcza niecodziennej plaży, na której znajduje się wrak statku powietrznego. Tego niecodziennego widoku można doświadczyć na urokliwej wysepce ośrodka wypoczynkowego Anpol. Do samolotu prowadzi mostek, więc można tam bez problemu podejść. Jednak najciekawszy widok na samolot to ten z lotu ptaka - dlatego do Starego Olesna warto udać się z dronem.



Plaża z opuszczoną maszyną to na szczęście nie jedyna atrakcja w okolicy. Teren ośrodka otoczony jest Borami Stobrawskimi. W jego sercu znajduje się Zamek Bożejów z początku XIX wieku. W czasie II wojny światowej zamek uległ zniszczeniu, ale w ostatnich latach został wykupiony i odnowiony przez prywatnego inwestora. Od tamtej pory można go odwiedzać i spędzać wyjątkowy czas pośród natury.

Niezwykłe meijsca w Polsce: Rejs statkiem... po trawie?

Jedną z zadziwiających atrakcji turystycznych posiada Elbląg . Rejs po Kanale Elbląskim brzmi dość typowo, ale zdecydowanie nie jest to zwyczajna wycieczka statkiem. Elementem zaskoczenia jest podróż maszyny przez trawę. Statek sunie po specjalnych pochylniach, które niwelują różnicę poziomu wody między Buczyńcem a jeziorem Drużno wynoszącą niespełna 100m. Rejs po trawie funkcjonuje od ponad 160 lat i jest jedyną taką atrakcją na skalę światową. Warto zabrać tam zagranicznych gości. Na pewno będą zaskoczeni!

Niezwykłe miejsca w Polsce: Zaczarowany las na północy Polski

W województwie zachodniopomorskim , kilka kilometrów od miejscowości Gryfino, znajduje się magiczny las. Na czym polega jego wyjątkowość? Krzywy las to skupisko setki wygiętych w niesamowity sposób sosen. Wszystkie drzewa skierowane są w kierunku północnym i zataczają łuki ku górze. Najprawdopodobniej drzewa były w przeszłości wyginane przez człowieka. Według naukowców te zadziwiające drzewa służyły do wyrobu wygiętych części mebli.



Zdjęcie Krzywy Las / 123RF/PICSEL

Zainteresowanie Krzywym Lasem rośnie z roku na rok - także za granicą. Pisał o nim między innymi The New York Times oraz brytyjski dziennik Daily Mail. W przyszłości Nadleśnictwo Gryfino planuje zrewitalizować i rozwinąć Krzywy Las na szerszą skalę. Trwają też prace naukowców, które mają na celu określenie dokładnego wieku wygiętych drzew.

Niezwykłe miejsca w Polsce: Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich

O kolorowych jeziorkach ukrytych na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego na Dolnym Śląsku słyszało niewielu. Swoje kolory: zielony, błękitny, purpurowy oraz czarny zawdzięczają dawnym niemieckim kopalniom pirytu, czyli substancji wykorzystywanej do produkcji kwasu siarkowego. Barwy jeziorek związane są ze składem chemicznym ich podłoża. Jeziorka to tak naprawdę stawy i znajdują się na różnych wysokościach terenów górskich. Można do nich dotrzeć poruszając się zielonym szlakiem turystycznym w Wieścioszwic na Wielką Kopę.

Ewelina Borucka