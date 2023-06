"Burze piaskowe regularnie nawiedzają Egipt wiosną"

W odniesieniu do sytuacji Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że burze piaskowe regularnie nawiedzają Egipt w okresie wiosny, powodując poważne problemy z oddychaniem.

AFP przypomniała też, że podczas podobnej burzy piaskowej doszło do zablokowania Kanału Sueskiego. W 2021 roku z powodu zmniejszonej widoczności gigantyczny kontenerowiec "Ever Given" osiadł na mieliźnie po tym, jak został zepchnięty i obrócony przez porywisty wiatr.

Utknięcie kontenerowca doprowadziło do potężnej blokady jednej z najistotniejszych światowych wodnych dróg transportowych.