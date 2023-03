Tatrzańskie niedźwiedzie budzą się z zimowego snu. Ich aktywność obserwują przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Są to przede wszystkim samce oraz samice ze starszym przychówkiem.

- Niedźwiedzie się już obudziły. Ich tropy pozostawione na śniegu zostały stwierdzone przez pracowników parku w różnych rejonach Tatr - od Doliny Chochołowskiej po rejon Kop Sołtysich. Po kilkumiesięcznym poście poszukują teraz intensywnie pokarmu. Wprawdzie odsłoniły się spod śniegu rośliny zielne - mówiąc o roślinach zielnych mam na myśli ich części podziemne, gdzie rośliny na zimę gromadziły substancje odżywcze, ale to jest przede wszystkim ten moment, kiedy drapieżniki intensywnie poszukują padliny - powiedział doktor nauk leśnych Tomasz Skrzydłowski z TPN.

W odszukiwaniu truchła kozic, czy jeleni, pod śniegiem pomaga niedźwiedziom ich doskonały węch, który jest najlepiej rozwinięty ze wszystkich ich zmysłów. Jak zauważa Skrzydłowski, woń rozkładającego się mięsa niedźwiedzie potrafią wyczuć z odległości nawet trzech kilometrów.

Przyrodnicy TPN: Warto zabezpieczyć przydomowe śmietniki

Na razie tropy niedźwiedzi obserwowane są w dolinach i partiach reglowych Tatr. Wyżej, np. w okolicach Morskiego Oka, panuje pełnia zimy - zalega tam około 40 cm śniegu, a temperatura waha się od - 4 do - 10 stopni. W takiej sytuacji niedźwiedzie mogą schodzić w poszukiwaniu pokarmów w pobliże ludzkich osiedli, gdzie drapieżniki przyciągają resztki pokarmów w śmietnikach. Przyrodnicy z TPN apelują do mieszkańców osiedli graniczących z parkiem o zabezpieczanie kompostowników i śmietników.

W Polsce niedźwiedzie brunatne objęte są ścisłą ochroną, a ich główną ostoją są Bieszczady. Niedźwiedzie żywią się przeważnie pokarmem roślinnym - leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów, ale także padliną.

Kiedy zgromadzą odpowiednie zasoby tłuszczu, tworzą sobie tzw. gawrę, w której przesypiają zwykle od listopada do marca. Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od jednego do trzech młodych, które przez półtora roku pozostają pod jej opieką. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat.