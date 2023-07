Dlaczego podróżowanie naraża na choroby? Istnieje kilka powodów, które wpływają na to, że wakacyjne wyjazdy narażają nas na problemy zdrowotne. Po pierwsze, jesteśmy narażeni na patogeny, jakich nasz organizm wcześniej nie spotkał. Układ odpornościowy może być nie w pełni przygotowany na walkę z nowymi wirusami, bakteriami lub pasożytami, co może prowadzić do infekcji i chorób.