Wczasy pod gruszą. Komu się należą? Ile trzeba wziąć urlopu?

Wczasy pod gruszą są formą dofinansowania urlopu wypoczynkowego z funduszu socjalnego. Dodatek może dostać osoba zatrudniona na umowę o pracę i członkowie jej rodziny. Warunkiem jest jednak to, że firma, w której pracujemy, ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Jeśli firma zatrudnia więcej niż 50 osób, to taki fundusz musi mieć.

Istotne we "wczasach pod gruszą", jest to, że nie ma znaczenia, jak spędzamy nasz urlop. Można wybrać się na wypoczynek w Polsce lub za granicą. Można jednak pozostać i odpocząć w domu. Nie jest brana pod uwagę również pora, kiedy udamy się na taki wypoczynek - nie muszą to być wakacje.