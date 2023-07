Rosja: Oferowali zdjęcia z wężem. Zwierzę miało salmonellozę

Mieli kilka zwierząt każdego gatunku. Za zdjęcie żądali 700 rubli od dorosłych (około 30 złotych) oraz 400 rubli od dzieci (około 20 złotych). Niektórzy z przechodniów zwracali uwagę na niezdrowy wygląd zwierząt . O sprawie postanowili poinformować Rospotrebnadzor . To rosyjska, federalna służba zajmująca się prawami konsumentów i dobrostanem ludności.

Wąż chory na salmonellozę

Pytony i sowy trafiły do ośrodka weterynaryjnego. Tam u jednego z węży stwierdzono salmonellozę. To choroba zakaźna, do infekcji której dochodzi najczęściej po spożyciu żywności skażonej odchodami chorych na salmonellozę zwierząt.