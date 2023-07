Spis treści: 01 Komary wabi dwutlenek węgla i wysoka temperatura

Komary, a dokładniej ich samice, gryzą każdego, jednak jest pewna grupa ludzi, która bywa narażona na ataki tych owadów znacznie częściej. O kogo chodzi? Sprawdź, czy należysz do osób, które komary gryzą najchętniej.

Komary wabi dwutlenek węgla i wysoka temperatura

Komary, które żyją w gorącym klimacie są źródłem wielu chorób. Na szczęście gatunki żyjące w Polsce nie są dla nas groźne. Jednak po ugryzieniu komara powstają czerwone i swędzące bąble, które czasami trudno się goją. Co sprawia, że komary gryzą jedne osoby znacznie częściej niż inne?

Jest kilka teorii, które próbują wyjaśnić ten fakt. Czasami można usłyszeć, że owady chętniej atakują tych, których krew jest w większym stopniu nasycona glukozą. Nie ma jednak naukowych dowodów, aby tak było. Naukowcy są jednak zgodni co do tego, że komary przyciąga ilość wydychanego przez nas dwutlenku węgla oraz temperatura naszego ciała.

Najczęściej osoby, które są większe i mają przyspieszony metabolizm, produkują znacznie więcej CO₂ od pozostałych. Okazuje się, że samice komarów potrafią z odległości około 50 metrów precyzyjnie namierzyć swoją ofiarę. W przypadku temperatury ciała dla komarów atrakcyjniejsza jest cieplejsza ofiara.

Komarzyce szukają grupy krwi i bakterii bytujących na skórze?

Warto też wspomnieć o badaniach przeprowadzonych na gatunku egzotycznego komara tygrysiego. Wynika z nich, że komar tygrysi woli osoby z grupą krwi 0. Ciekawostką może być fakt, że tylko jeden gatunek pochodzący z Afryki preferuje grupę AB.

A jak komary rozpoznają swoje ofiary, zanim jeszcze posmakują ich krwi? Okazuje się, że większość z nas wraz z potem wydziela przez skórę substancje chemiczne, których zmienność jest związana z grupą krwi. Komary mają doskonały węch i szybko są w stanie rozpoznać, kogo mają ukłuć.

Owady przyciągają również bakterie, które można znaleźć na skórze niektórych osób. Najwięcej jest ich na kostkach, stopach i kolanach, czyli dokładnie tam, gdzie najczęściej znajdujemy swędzące ugryzienia.

Kobiety w ciąży, miłośnicy piwa i sportowcy narażeni bardziej

Łakomym kąskiem dla komarów są kobiety w ciąży. Wszystko przez rosnące poziomy estradiolu - hormonu, które przyszłe mamy mają we krwi. Oprócz tego - z racji większej ilości krwi do przepompowania w organizmie - u ciężarnych rośnie też ilość wyprodukowanego dwutlenku węgla, co dodatkowo przyciąga komary.

Kobiety spodziewające się dziecka mają też wyższą temperaturę ciała.

Komary przyciąga także piwo, które w składzie ma dwutlenek węgla. Oprócz tego po wypiciu napoju wyskokowego podnosi się tętno i temperatura ciała oraz ilość wydychanego CO₂.

Kolejnym atrakcyjnym czynnikiem przyciągającym komary jest pot, który wydziela się podczas dużego wysiłku. Komary doskonale czują jego zapach, co sprawia, że zaczynają nas atakować. Także uprawianie sportu, które wiąże się z wyższym tętnem i temperaturą ciała oraz zwiększoną ilością wydychanego dwutlenku węgla, przyciągać będzie krwiopijne owady.

Unikaj wyróżniających się kolorów, aby uniknąć ataku komara

Komary przyciągną także ubrania w kolorach wyróżniających się na tle otoczenia. Owady dostrzegają m.in. kolor czarny, pomarańczowy i granatowy. Odcienie czerwieni i pomarańczu mogą kojarzyć się komarom z falami cieplnymi podobnymi do tych, które emitowane się przez skórę człowieka.

Kiedy cel jest dobrze widoczny, z łatwością przychodzi im namierzenie ofiary i atak.

Warto wziąć pod uwagę te wskazówki, by ograniczyć stosowanie chemicznych repelentów i wspomóc działanie komarzycy - rośliny, której zapach odstrasza agresywne owady.

