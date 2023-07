W Polsce stan zagrożenia epidemicznego zakończył się 1 lipca 2023 roku . To właśnie wraz z tą datą zostały zdjęte ostatnie obostrzenia, które rząd wprowadził podczas pandemii koronawirusa. Koniec stanu epidemicznego wymusił także wygaszenie wielu przepisów ogłaszanych na mocy tarcz covidowych .

Za kilka dni zniknie możliwość otrzymania emerytury z ZUS za trzy lata wstecz . Aby móc jeszcze skorzystać z tego świadczenia , uprawnieni seniorzy muszą zdążyć złożyć stosowny wniosek i formularz ERO do ZUS .

Emerytura za trzy lata wstecz. O co w niej chodzi?

Podczas lockdownu i pandemii wielu seniorów nie mogło osobiście pójść do urzędu, aby załatwić ważne sprawy - np. te związane z emeryturą.

Według przepisów, które lada dzień wygasną, osoby, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego zgłoszą wniosek np. o ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego, otrzymają emeryturę od dnia, w którym spełniły warunki do jej przyznania .

Nie może to jednak być wcześniejsza data niż 1 marca 2020 roku, czyli czas przed wybuchem pandemii koronawirusa zanim jeszcze wprowadzono covidową ustawę.

Kto może ubiegać się o wypłatę emerytury za trzy lata wstecz?

W takim przypadku ZUS może im przyznać emeryturę nawet od 1 marca 2020 , czyli za 40 miesięcy wstecz. Trzeba tylko złożyć wniosek do ZUS o wypłatę i dołączyć druk ERO. Seniorzy muszą jednak się pospieszyć.

Uwaga! ZUS przyjmuje dokumenty tylko do 31 lipca 2023! Zostało więc niewiele czasu na dopełnienie wszystkich formalności.

We wniosku nie można wskazać terminu, od którego ma zostać przyznana lub przeliczona emerytura. ZUS zrobi to dopiero od dnia istnienia prawa do świadczenia. Wniosek i formularz oświadczenia można dostać w placówkach i znaleźć na stronie internetowej ZUS-u.