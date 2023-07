Spis treści: 01 Co to jest susza hydrologiczna? Susza suszy nierówna

02 Na jakim etapie suszy jesteśmy?

03 Susza hydrologiczna a stan klęski żywiołowej

Co to jest susza hydrologiczna? Susza suszy nierówna

Najogólniej rzecz biorąc, susza to zjawisko następujące w wyniku długotrwałego braku opadów. W zależności od tego, jak długo nie pada deszcze albo śnieg, wyróżnia się kilka etapów suszy.

Reklama

susza atmosferyczna (meteorologiczna) - skutek długiego okresu braku opadów i jednocześnie występujących wysokich temperatur, które przyspieszają parowanie wody;

- skutek długiego okresu braku opadów i jednocześnie występujących wysokich temperatur, które przyspieszają parowanie wody; susza rolnicza (glebowa) - jest skutkiem długotrwałej suszy atmosferycznej. W jej wyniku dochodzi do spadku zawartości wody w glebie. Zagraża to rolniczym plonom, stąd jej nazwa;

- jest skutkiem długotrwałej suszy atmosferycznej. W jej wyniku dochodzi do spadku zawartości wody w glebie. Zagraża to rolniczym plonom, stąd jej nazwa; susza hydrologiczna - jest następstwem długiej suszy rolniczej. W jej wyniku spada poziom wód w jeziorach i rzekach poniżej stanów średnich;

- jest następstwem długiej suszy rolniczej. W jej wyniku spada poziom wód w jeziorach i rzekach poniżej stanów średnich; susza hydrogeologiczna - ostatni etap suszy. Jej skutkiem jest spadek poziomu wód podziemnych. W ten sposób wysychają przydomowe studnie. Skutki tego etapu suszy są bardzo trudne do usunięcia.

W Polsce mamy bardzo niekorzystne warunki hydrologiczne. Na jednego mieszkańca rocznie przypada 1600 m sześciennych wody. Podczas susz dostępność wody spada nawet do 1000 m sześciennych na mieszkańca rocznie. Daje to nam jedno z ostatnich miejsc w rankingu dostępności wody w Europie. Za nami są tylko Czechy, Cypr i Malta.

Na jakim etapie suszy jesteśmy?

W tym roku mamy już za sobą suszę atmosferyczną. W tej chwili od dłuższego czasu trwa już susza rolnicza. Jest ona realna w 15 województwach. Najgorzej to wygląda w kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim.

Susza rolnicza może skutkować mniejszymi plonami a tym samym wzrostem cen żywności. Ponieważ trwa już ona dość długo, w każdej chwili może przejść w stan suszy hydrologicznej. Aby do tego nie doszło, musiałoby przez kilka dni intensywnie popadać w całym kraju.

Zobacz więcej: Płoną lasy i pola. Zagrożenie robi się ekstremalne

Na szczęście synoptycy przewidują deszcze w drugiej połowie lipca. Ostatnią suszę hydrologiczną mieliśmy w Polsce w zeszłym roku, w sierpniu.

Susza hydrologiczna a stan klęski żywiołowej

Susza hydrologiczna jest w prawie określana mianem katastrofy naturalnej. W związku z tym może być przyczyną ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Rada Ministrów może ogłosić taki stan na wniosek wojewody. To on lub starosta, w zależności od tego, jakiego obszaru dotyczy klęska, kieruje działaniami mającymi złagodzić jej skutki.

Zazwyczaj jednak do ogłoszenia takiego stanu nie dochodzi. Za to wiele gmin w czasie suszy apeluje do mieszkańców o to, by nie podlewali ogródków, nie napełniali basenów i nie myli samochodów. Co więcej, gmina ma prawo okresowo wprowadzić przepisy, które będą tego zabraniały. Za ich nieprzestrzeganie grozi mandat do 500 zł.

Jak to jest sprawdzane? Wodociągi są w stanie porównać zużycie wody z ilością odprowadzanych ścieków. Jeśli różnica będzie zbyt duża, będzie to oznaczało, że woda została zużyta do celów innych, niż bytowe.

Czytaj też:

Diametralna zmiana pogody. Intensywne deszcze i niskie temperatury

Ochrona przed upałem: jak zadbać o siebie i innych

Hiszpańskie oliwki będą coraz droższe. Susza zdziesiątkowała zbiory

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!