Susza hydrologiczna coraz mocniej daje się nam we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że na 59% wszystkich wodowskazów w Polsce odnotowano niski stan wody. Sytuacji nie zmianiają lokalne opady deszczu i burze.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Reklama

Jak alarmują specjaliści, od początku maja w niektórych powiatach suma opadu wyniosła zaledwie 10 mm a miejscami okres bez opadów przekraczał trzy tygodnie. Sytuacja w wielu miejscach staje się krytyczna, a w związku z brakiem opadów na dużym obszarze kraju cały czas utrzymuje się ekstremalnie wysokie zagrożenie pożarowe.

Zdjęcie Gleba w dużej części kraju jest wyschnięta / IMGW /

Zobacz też: Jeśli sprawdzi się ta prognoza, to susza nagle może się skończyć podtopieniami

Zakaz podlewania trawników w Supraślu

Ponieważ zagrożenie suszą się utrzymuje, w niektórych miejscach sytuacja staje się na tyle poważna, że miejscowe władze musiały zareagować. Do takiej sytuacji doszło na Podlasiu, gdzie burmistrz Supraśla 7 czerwca wprowadził oficjalny zakaz wykorzystywania w ciągu dnia wody do podlewania przydomowych ogródków i trawników. Zarządzenie obowiązuje od niedzieli i pozostaje w mocy do końca czerwca (30.06).

Sprawdź: Jak często kosić trawnik? Najlepiej w ogóle tego nie robić

Jak możemy dowiedzieć się z uzasadnienia decyzji, podjęto ją ze względu na sygnały od mieszkańców miejscowości, którzy zaczęli odczuwać niedobory wody. W niektórych miejscowościach leżących dalej od stacji uzdatniania wody miało dochodzić nawet do czasowego braku wody.

Winne również baseny

W uzasadnieniu wprowadzenia zakazu burmistrz Supraśla zwrócił uwagę na większe niż dotychczas zużycie wody pitnej do innych celów. Jako przykład podano masowe napełnianie przez mieszkańców wodą przydomowych basenów - od niedzieli również to zostało czasowo zakazane.

Zobacz: Chcesz walczyć z suszą? Odstaw kosiarkę do kąta

Wysokie zużycie wody (dużo wyższe niż zazwyczaj), w połączeniu z suszą oraz wyczerpywaniem się wody źródlanej w studniach, doprowadziło ostatecznie do przekroczenia dopuszczalnych technicznie norm wydajnościowych stacji uzdatniania wody. Dlatego konieczne stało się ograniczenie jej poboru.

Czego już nie wolno w Supraślu

Władze Supraśla wprowadziły następujące ograniczenia dotyczące wykorzystywania wody z sieci wodociągowej w całej gminie:

- zakaz podlewania ogródków przydomowych, działkowych i trawników;

- zakaz napełniania basenów ogrodowych.

Sprawdź też: Są tak silne, że dostają imiona. Dowiedz się, kto nazywa burze i dlaczego

Powyższe zakazy obowiązują w godzinach od 6:00 do 22:00. Ograniczenia obowiązują do końca czerwca, jednak jeśli sytuacja się nie poprawi, to istnieje możliwość wydłużenia tego okresu. Warto pamiętać o tym, że w nocy oraz wcześnie rano - przed godziną 6:00 - można podlewać trawniki. Zakaz obowiązuje w godzinach dziennych.

Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara grzywny na zasadach i w trybie wynikającym z Prawa o wykroczeniach.

Zdjęcie Obwieszczenie burmistrza Supraśla w sprawie ograniczenia zużycia wody / suprasl.pl /

Może cię zainteresować: Naukowcy alarmują: Arktyka topi się na naszych oczach