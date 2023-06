4 i 18 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce dwie tury pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Sukces Komitetu Obywatelskiego był także sukcesem wszystkich Polaków oczekujących powrotu wolności. Od tego momentu nie tylko zmieniał się ustrój polityczny i gospodarczy, ale także sposób myślenia i podejście Polaków do obywatelskich swobód.

4 czerwca 1989 r. Co się wtedy wydarzyło?

Zdjęcie Wiwatujący tłum pokazuje znak zwycięstwa przed biurem wyborczym w Warszawie 5 czerwca 1989 r. / Wojtek Druszcz / AFP

34 lata temu w Polsce doszło do pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów. Były to wybory parlamentarne, które obecnie nazywane są czerwcowymi lub kontraktowych. Były wynikiem negocjacji opozycji i komunistycznych władz, które odbywały się w Magdalence i podczas obrad Okrągłego Stołu od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku.

Zdjęcie Bronisław Geremek przemawia w obecności Lecha Wałęsy podczas historycznego inauguracyjnego posiedzenia Sejmu RP w Warszawie 4 lipca 1989 r. / Wojtek Druszcz / AFP

Dlaczego wybory były tylko częściowo wolne? Przedstawiciele władz PRL-u zastrzegli sobie prawo do obsadzenia co najmniej 65 proc. miejsc politykami z obozu rządzącego oraz koalicji. Dla kandydatów bezpartyjnych przeznaczono pozostałe 35 proc. miejsc, co stanowiło 161 mandatów poselskich.

Zdjęcie Mieszkańcy Warszawy zapoznają się z cząstkowymi wynikami wyborów wywieszonymi przed siedzibą "Solidarności" 5 czerwca 1989 r. / Wojtek Druszcz / AFP

Wybory do Senatu były z kolei w pełni demokratyczne. O 100 mandatów senatorskich mogli się ubiegać kandydaci z różnych środowisk.

Wybory okazały się być ogromnym sukcesem opozycji. Kandydaci wspierani przez Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie zdobyli wszystkie możliwe mandaty poselskie przeznaczone dla osób bezpartyjnych oraz 99 ze 100 możliwych miejsc w Senacie.

Zdjęcie Kobieta w koszulce z nazwiskiem kandydata "Solidarności" Jacka Kuronia i mija witryny sklepowe pokryte plakatami wyborczymi w stolicy 3 czerwca 1989 r., dzień przed pierwszymi wolnymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. / Wojtek Druszcz / AFP

Jakie skutki przyniosły wybory?

Wybory odegrały ważną rolę w historii Polski. Miały także istotny wpływ na to co działo się w pozostałych krajach europejskich bloku wschodniego. Przedstawicielom opozycji w naszym kraju, jako pierwszym udało się objąć funkcje państwowe, uprawniające do sprawowania władzy. Wyniki wyborów były początkiem procesu uwalniania Europy spod władzy komunistycznej.

Zdjęcie Plakat kampanii wyborczej "Solidarności" z napisem "Głosuj na Solidarność - Lech Wałęsa" na tramwaju w Warszawie 13 maja 1989 r. Po porozumieniach Okrągłego Stołu "Solidarność" stała się legalną partią polityczną, a wraz z jej legalizacją Komitet Obywatelski "Solidarności" otrzymał zezwolenie na wystawienie kandydatów w wyborach parlamentarnych w 1989 r.

Dzień 4 czerwca od 2013 roku jest w naszym kraju odrębnym świętem. Sejm podjął wtedy uchwałę, w której możemy przeczytać, że:

Było to symboliczne zwycięstwo pokoleń Polaków, którzy nigdy nie pogodzili się ze zniewoleniem. Było to zwycięstwo "Solidarności", przeciwko której w grudniu 1981 r. władza wysłała czołgi, chcąc siłą złamać narodowego ducha wolności.

Wybory czerwcowe oraz wydarzenia, które były z nimi związane zostały udokumentowane. Dzisiaj możemy je oglądać i świętować ten przełomowy moment dla naszego kraju.

Zdjęcie Młodzi działacze NSZZ "Solidarność" naklejają plakaty na budkę telefoniczną w Warszawie 1 czerwca 1989 r., trzy dni przed wyborami parlamentarnymi. / ERIC FEFERBERG / AFP

Zdjęcie Ludzie mijają plakaty "Solidarności" przed warszawskim lokalem wyborczym 4 czerwca 1989 r., w dniu pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce / Wojtek Druszcz / AFP

