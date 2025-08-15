Bitwa Warszawska, stoczona między 13 a 25 sierpnia 1920 roku, zatrzymała marsz Armii Czerwonej na Zachód. Bolszewicy planowali "przenieść rewolucję do Berlina", a Polska - ledwie odrodzona - stanęła im na drodze. Decydujące uderzenie Wojska Polskiego nastąpiło 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Maryi. Tego dnia ważyły się losy nie tylko Warszawy, ale i całej Europy.

W historii wojskowości zwycięstwo to uznawane jest za jeden z największych triumfów polskiej strategii. Manewr znad Wieprza, zaplanowany przez Józefa Piłsudskiego, był mistrzowskim posunięciem. W narodowej pamięci Bitwa Warszawska zapisała się pod nazwą: Cud nad Wisłą.

Bitwa Warszawska nazywana Cudem nad Wisłą

To określenie po raz pierwszy pojawiło się w prasie już w sierpniu 1920 roku. Użył go m.in. ówczesny premier Wincenty Witos, który sam, jako człowiek głęboko wierzący, nie miał wątpliwości, że Polska otrzymała wsparcie z Nieba.

Równolegle z działaniami wojennymi w całym kraju trwały modlitwy różańcowe, adoracje Najświętszego Sakramentu, procesje i błagania o wstawiennictwo Matki Bożej. W diecezjach ogłaszano dni postu i pokuty. Episkopat Polski wzywał do żarliwej modlitwy, zawierzając Ojczyznę Maryi.

Jednym z najbardziej znanych i fascynujących świadectw związanych z Bitwą Warszawską jest relacja żołnierzy bolszewickich, którzy twierdzili, że nad polską stolicą ukazała się postać Matki Bożej.

Według ich relacji, na niebie pojawiła się jasna, świetlista sylwetka Maryi unosząca się nad miastem z podniesioną ku niebu ręką, jakby błogosławiła i chroniła walczących Polaków. To niezwykłe zjawisko miało wywołać wśród radzieckich żołnierzy panikę i dezorientację, co skłoniło wielu do porzucenia broni i ucieczki z pola bitwy.

Opis tego niezwykłego objawienia podkreślał jego potęgę i wymiar duchowy. Maryja widziana była jako Królowa Polski, Strażniczka narodu, która otacza swoją opieką tych, którzy z ufnością powierzyli się Jej w modlitwie i walce.

Chociaż oficjalne, historyczne źródła nie potwierdzają tego zjawiska jednoznacznie, ta opowieść szybko stała się nieodłączną częścią polskiej tradycji religijnej i narodowej pamięci. Dla wiernych była to żywa manifestacja Opatrzności Bożej, dowód na to, że Bóg i Jego Matka stoją po stronie sprawiedliwych i słabych, zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach dziejowych.

Wielowymiarowe znaczenie 15 sierpnia

Data 15 sierpnia jest symboliczna z wielu powodów. Tego dnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jedno z najstarszych i najważniejszych maryjnych świąt. To również święto Wojska Polskiego, ustanowione właśnie na pamiątkę zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku.

Ten wyjątkowy splot duchowości i historii sprawia, że 15 sierpnia jest w Polsce dniem szczególnym. W wielu parafiach odprawiane są tego dnia uroczyste msze za Ojczyznę, a ludzie niosą do kościołów wieńce z tegorocznych plonów. To także dzień dziękczynienia za wiarę, wolność i opiekę Maryi.

Afera wokół KPO w ''Śniadaniu Rymanowskiego''. Bosak: Zorganizowany proceder. Powstał czarny rynek spółek. Handluje się nimi w Internecie Polsat News Polsat News