W skrócie Rząd Izraela rozważa nową ofensywę w Strefie Gazy, która zakłada pełną okupację oraz przesiedlenie miliona Palestyńczyków.

Plany spotykają się z krytyką zarówno w wojsku, jak i w opinii publicznej, szczególnie ze względu na ryzyko dla zakładników oraz pogłębiający się kryzys humanitarny.

Negocjacje o rozejmie utknęły w martwym punkcie, a sytuacja cywilów w Strefie Gazy jest coraz trudniejsza.

Od kilku dni pojawia się coraz więcej doniesień o wspieranym przez premiera Binjamina Netanjahu planie nowej ofensywy, która docelowo miałaby objąć całą Strefę Gazy i doprowadzić do okupacji tego terytorium.

Obecnie izraelska armia kontroluje ok. 75 proc. Strefy Gazy. Na pozostałym obszarze tłoczy się ok. 2,1 mln zepchniętych tam Palestyńczyków. Tereny niezajęte jeszcze przez Izrael obejmują głównie trzy regiony: miasto Gaza na północy, okolice centralnie położonego miasta Deir al-Balah i tzw. strefę humanitarną na południu w pobliżu miejscowości Al-Mawasi.

Milion Palestyńczyków do przesiedlenia. Izrael twierdzi, że pokona Hamas

Według armii oprócz cywilów na tych obszarach wciąż działają bojownicy Hamasu i innych organizacji terrorystycznych, którzy ukrywają tam 20 pozostających przy życiu izraelskich zakładników.

Rozważany przez rząd plan zakłada w pierwszej fazie przesiedlenie około miliona mieszkańców miasta Gaza do środkowej i południowej części palestyńskiego terytorium - poinformowała stacja Kanał 12. Następnie wojsko miałoby rozpocząć w Gazie ofensywę przeciwko bojownikom Hamasu.

Stacja dodała, że przesiedlenia potrwałyby kilka tygodni, potrzebnych do zorganizowania niezbędnej infrastruktury dla uchodźców. Wspierany przez USA i Izrael system wydawania pomocy humanitarnej miałby zostać rozbudowany. Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee powiedział w środę, że dysponująca dotąd czterema centrami dystrybucji fundacja GHF ma przez dwa miesiące stworzyć 12 kolejnych punktów.

Pół roku na zajęcie Gazy

Według rządu nowa kampania zajęłaby od czterech do sześciu miesięcy, ale po wcześniejszych niespełnionych obietnicach szybkich zwycięstw należy do tych zapowiedzi podchodzić z ostrożnością - przekazał portal Ynet.

Jak napisał serwis Times of Israel, w późniejszych fazach działania militarne miałyby objąć również środkową część Strefy Gazy, by docelowo zepchnąć ludność cywilną na południe.

Od czasu wybuchu wojny jesienią 2023 r. ok. 90 proc. mieszkańców Strefy Gazy stało się wewnętrznymi uchodźcami, z których wielu musiało wielokrotnie uciekać przed wojną. Większość mieszka w prowizorycznych miasteczkach namiotowych.

Tragedia w Strefie Gazy. Netanjahu niewzruszony

Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej pogłębiający się kryzys humanitarny. Organizacje międzynarodowe ostrzegają, że duża część ludności jest zagrożona głodem, a obecne dostawy pomocy są niewystarczające.

Izrael mierzy się z coraz większą krytyką światowej opinii publicznej, wywołaną tragiczną sytuacją palestyńskich cywilów.

Decyzja o dalszych działaniach Izraela w Strefie Gazy ma zapaść w czwartek na popołudniowym posiedzeniu rządu. Jak ocenił Times of Israel, premierowi Netanjahu prawdopodobnie uda się zyskać poparcie większości gabinetu dla nowej ofensywy.

Wojsko przeciwne planom rządu. Padły ostrzeżenia

Izraelskie media informują, że przed planem pełnej okupacji Strefy Gazy ostrzegają przedstawiciele wojska, w tym szef Sztabu Generalnego gen. Ejal Zamir.

Krytycy nowej ofensywy podkreślają, że naraża ona na niebezpieczeństwo zakładników i prawdopodobnie doprowadzi do dużych strat wśród izraelskich żołnierzy. Już wcześniej pojawiały się informacje o zmęczeniu wojska trwającą od niemal dwóch lat wojną, niechęci rezerwistów do stawiania się do służby czy brakach materiałowych.

Padają argumenty, że okupacja oznaczałaby przejęcie odpowiedzialności za mieszkańców Strefy Gazy, co wiązałoby się z wysiłkiem organizacyjnym i finansowym dla Izraela, do którego państwo nie jest przygotowane.

Jak anonimowo powiedział mediom jeden z przedstawicieli izraelskich służb bezpieczeństwa, angażowanie się w nową kampanię bez jasnej wizji zakończenia wojny może doprowadzić do scenariusza znanego z amerykańskiej wojny w Wietnamie - ciągnących się latami walk z partyzantami, które nie przyniosą znaczących rezultatów.

Wojna w Strefie Gazy. Zginęło ponad 60 tys. Palestyńczyków

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób. Od tego czasu w izraelskim odwecie zginęło ponad 61 tys. Palestyńczyków.

Izraelski rząd deklaruje, że celem wojny pozostaje zniszczenie Hamasu jako siły militarnej i politycznej oraz uwolnienie zakładników. Według części izraelskiej opinii publicznej cele te są jednak sprzeczne i zamiast nowej ofensywy należy doprowadzić do porozumienia z Hamasem. Prowadzone z przerwami od miesięcy negocjacje o rozejmie utknęły jednak w martwym punkcie.

