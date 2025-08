Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy pogarsza się, izraelskie wojsko otwiera ogień do Palestyńczyków oczekujących na pomoc, a liczba ofiar rośnie.

Szef MSZ Radosław Sikorski apelował do Izraela o przestrzeganie prawa międzynarodowego, a amerykański kandydat na ambasadora w Polsce bronił postępowania Izraela.

Premier Donald Tusk wyraził wsparcie Polski dla Izraela w walce z islamskim terroryzmem, jednocześnie podkreślając sprzeciw wobec działań prowadzących do cierpienia ludności cywilnej.

"Polska była, jest i będzie po stronie Izraela w jego konfrontacji z islamskim terroryzmem, ale nigdy po stronie polityków, których działania prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci. To musi być oczywiste dla narodów, które przeszły wspólnie przez piekło II wojny światowej" - czytamy we wpisie Donalda Tuska na platformie X, który pojawił się w niedzielę przed godz. 14.