O zamiarach Binjamina Netanjahu poinformowały źródła bliskie premierowi Izraela w rozmowie z publiczną stacją telewizyjną Kan, na którą powołuje się The Times of Israel.

Obecnie izraelska armia kontroluje ok. 75 proc. Strefy Gazy. Wojsko nie rozszerzało ofensywy, ponieważ Hamas zagroził, że zabije zakładników, jeżeli żołnierze zbliżą się do miejsc przetrzymywania porwanych - przypomniał portal Times of Israel.