Amerykański prezydent odniósł się do oporu Hiszpanii wobec zwiększenia wydatków na NATO oraz zadeklarował możliwość spotkania z Wołodymyrem Zełenskim.

Amerykański prezydent jest w drodze na szczyt NATO do Hagi . Podczas spotkania z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, odpowiadał na pytania związane m.in. z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

- Jak wiecie, Władimir zadzwonił do mnie. Powiedział: czy mogę ci pomóc z Iranem? - mówił Trump, cytowany przez FOX News.

- Powiedziałem, że nie, nie potrzebuję pomocy z Iranem. Potrzebuję pomocy z tobą. I mam nadzieję, że zawrzemy porozumienie z Rosją, bo to hańba. Sześć tysięcy żołnierzy zginęło w ubiegłym tygodniu - dodał.

- Iran nie będzie miał broni jądrowej, to ostatnia rzecz, o której obecnie myślą - przekazał reporterom Trump.

Amerykański lider, wbrew swoim wcześniejszym refleksjom w sieci dotyczącym możliwości zmiany władzy w Iranie, stwierdził, że nie chce upadku reżimu w Teheranie . Jak wskazał, spowoduje to chaos.

Zabrał też głos w sprawie oporu Hiszpanii przed podwyższeniem wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB. - Hiszpania stanowi problem , jeśli mowa o wydatkach NATO - przyznał amerykański lider.

Przywódca został również zapytany o to, czy jako prezydent USA czuje się zobowiązany do przestrzegania podstawowego zobowiązania NATO do obrony każdego państwa członkowskiego, które zostanie zaatakowane.