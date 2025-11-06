W skrócie Stany Zjednoczone planują otwarcie nowej bazy wojskowej w Damaszku, której głównym celem ma być pilnowanie przestrzegania rozejmu między Izraelem a Syrią.

Baza powstanie na jednym z lotnisk w stolicy Syrii, a amerykańskie samoloty już testowały pas startowy.

Obecność nowej bazy wpisuje się w szerszą strategię USA na Bliskim Wschodzie, gdzie żołnierze już monitorują sytuację w Libanie, Izraelu i północno-wschodniej Syrii.

Nowa amerykańska baza wojskowa ma m.in. pilnować przestrzegania paktu o nieagresji, zawartego między Izraelem a Syrią. Doniesienia o planach utworzenia bazy potwierdziło w rozmowie z Reutersem sześć niezależnych źródeł, w tym dwóch zachodnich urzędników i jeden urzędnikach w syryjskiej armii.

- Administracja USA nieustannie rozważa konieczne podejście do Syrii, tak by efektywnie walczyć z ISIS. Nie komentujemy lokalizacji, ani potencjalnych lokalizacji miejsc, w których operują siły zbrojne - przekazał amerykański urzędnik. Zaapelował również o nieujawnianie lokalizacji nowej bazy mającej powstać w Syrii.

Wiadomo jednak, że baza ma powstać na terenie jednego z lotnisk. Amerykańskie samoloty miały już testować tamtejszy pas startowy, żeby upewnić się, że nadaje się on do wykorzystania przez wojsko.

Temat utworzenia bazy ma zostać poruszony w poniedziałek podczas oficjalnej wizyty syryjskiego prezydenta w Białym Domu.

Amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Są już w kilku krajach regionu

Nowa amerykańska baza w Syrii będzie kolejną na Bliskim Wschodzie, której celem ma być pilnowanie, by w regionie nie wybuchały ponownie zakończone niedawno konflikty. Amerykańscy żołnierze zostali wysłani już do Libanu, gdzie pilnują utrzymania zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem oraz do Izraela, gdzie monitorują respektowanie pokoju między Izraelem a Hamasem.

Siły amerykańskie stacjonują już również w północno-wschodniej Syrii, gdzie od dekady wspierają kurdyjskie siły w walce z Państwem Islamskim. W kwietniu Pentagon ogłosił, że liczba obecnych tam żołnierzy zostanie zmniejszona o połowę i będzie wynosić tysiąc osób.

Źródło: Reuters

