Do Bożego Narodzenia daleko, a jednak to rodzaj prezentu dla Donalda Trumpa . Benjamin Netanjahu zgodził się na amerykańską propozycję chwilowego rozejmu. Cóż, prezydent USA znów mógł zabłysnąć w mass mediach, w nocy ogłaszając chwilowe zaprzestanie działań wojennych. Nie ma w tym ani kropli wzniosłych uczuć czy humanitaryzmu.

Trump przede wszystkim próbuje uspokoić obawy sporej części własnego elektoratu co do wciągania w kolejną, brudną wojnę. Spory wśród republikanów i na zapleczu MAGA (Make America Great Again, hasło jego zwolenników - przyp. red.) o interwencję w Iranie osiągnęły rozmiary niebywałe, żenujące i farsowe. Pouczające, jak to jastrząb, senator Ted Cruz, został publicznie przeczołgany przez konserwatywnego komentatora, Tuckera Carlsona. Ten ostatni wykazał kompletną ignorancję Cruza w sprawach irańskich. Obóz antytrumpowski przecierał oczy ze zdumienia. Kupowano popcorn.