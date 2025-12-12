W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło ćwiczenia syren alarmowych w powiecie mikołowskim.

Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju podczas testu alarmu, zaplanowanego na piątek o godz. 12.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina zasady rozpoznawania alarmów i ich odwoływania.

Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pojawił się na platformie X w piątek rano.

Na piątek, na godz. 12, w powiecie mikołowskim zaplanowano ćwiczenie systemu ostrzegania. W regionie włączone zostaną syreny alarmowe. Służby apelują, aby w tej sytuacji zachować spokój i nie panikować.

Jak podkreślono w komunikacie, alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatu mikołowskiego.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do użycia syren alarmowych w kilku powiatach. Była to konsekwencja m.in. wrześniowego ataku rosyjskich dronów na Polskę. Po tym incydencie MSWiA wydało komunikat, instruując jak rozpoznać poszczególne sygnały alarmowe.

Alarm dla ludności cywilnej. MSWiA wydało komunikat

Alarm dla ludności cywilnej ogłaszany jest sygnałem modulowanej syreny trwającym trzy minuty oraz trzykrotnie powtórzonym komunikatem "Uwaga! Ogłaszam alarm…". Dodatkowo rozpoznać go można po żółtym trójkącie umieszczanym w przestrzeni publicznej, na pojazdach służb lub w mediach.

Odwołanie alarmu także ogłaszane jest ciągłym dźwiękiem syreny trwającym trzy minuty oraz trzykrotnie powtarzanym komunikatem "Uwaga! Odwołuję alarm…". Towarzyszy temu żółty trójkąt widoczny w przestrzeni publicznej, na pojazdach służb lub w mediach.

Z kolei alarm ćwiczebny lub treningowy ogłaszany jest ciągłym dźwiękiem syreny trwającym jedną minutę. Rozpoznać go można po żółtym trójkącie równobocznym umieszczanym w przestrzeni publicznej.

