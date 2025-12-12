"The Washington Post": Często zerkasz na powiadomienia w telefonie? Twój mózg może być uszkodzony

Częste sprawdzanie telefonu może dosłownie uszkodzić nasz mózg - wynika z najnowszych badań. Najbardziej typowe objawy to problemy z pamięcią i koncentracją. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu w Heidelbergu odkryli, że po 72 godzinach bez smartfona aktywność mózgu zaczyna przejawiać objawy charakterystyczne dla syndromu odstawienia.

Czwórka młodych ludzi siedzi na ławce, zajęta swoimi telefonami. Każda osoba skupiona jest na ekranie, wokół nich znajduje się graficzne przedstawienie mózgu, co wywołuje kontekst technologii i jej oddziaływania na psychikę.
Telefony komórkowe niszczą nasze mózgi? Grafika: Aleksandra WłodarczykVintageMedStock/Robert AlexanderGetty Images

Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Co piątek w ramach cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.

Jest wczesny wieczór. Amy chwyta za telefon i sprawdza, czy nie ma nowych wiadomości.

Mija pół godziny. Amy sprawdziła już swoje urządzenie osiem razy.

Minęła godzina. Amy sprawdziła telefon 17 razy.

Dla wielu z nas sprawdzanie telefonu stało się odruchem bezwarunkowym, podobnym do oddychania czy mrugania.

Sprawdzamy telefon nawet ponad 100 razy dziennie

Wgapianie się w telefon może negatywnie wpłynąć na nasze zdolności kognitywne. Badania przeprowadzone przez brytyjski Uniwersytet Nottingham Trent i południowokoreański Uniwersytet Keimyung pokazują, że sprawdzanie telefonu ok. 110 razy dziennie może być oznaką bardzo poważnego problemu.

Przez osiem lat badań z udziałem nastolatków i milenialsów Larry Rosen, emerytowany profesor psychologii na Uniwersytecie Stanowym Kalifornii w Dominguez Hills, zaobserwował, że uczestnicy sprawdzali lub odblokowywali swoje telefony między 50 a 100 razy dziennie. Średnio korzystali z niego 10 do 20 minut. Zarówno Android, jak i iOS pozwalają użytkownikom sprawdzić w ustawieniach, ile razy odblokowali telefon.

Osoba ubrana w jasny płaszcz z futrzanym elementem trzyma w jednej dłoni jasny smartfon, a w drugiej torebkę z futra. Kolor paznokci jest intensywnie różowy, a na palcach nosi pierścionki.
Ile razy dziennie sprawdzasz powiadomienia?Moritz ScholzGetty Images

- Telefony i media cyfrowe wpływają na nasz mózg, aktywując ten sam mechanizm nagrody co narkotyki czy alkohol. Telefony wykształcają kompulsywny nawyk bezmyślnego sprawdzania i powodują, że gdy go nie sprawdzamy lub nie mamy do niego dostępu, zmagamy się z objawami odstawienia - mówi Anna Lembke, profesor psychiatrii i medycyny uzależnień na wydziale medycyny na Uniwersytecie Stanforda.

Według badania YouGov ośmiu na dziesięciu Amerykanów zostawia telefon na noc w sypialni, najczęściej koło łóżka.

Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak często sprawdzają telefony. Gdy w tym samym badaniu zapytano ludzi, jak często odblokowują telefon każdego dnia, większość uważała, że robi to ok. 10 razy. W rzeczywistości było to wielokrotnie więcej.

Problemy ze skupieniem

Badania Uniwersytetu Zarządzania w Singapurze pokazują, że częste przerwy na sprawdzenie telefonu prowadzą do częstszych problemów ze skupieniem i pamięcią. W przeciwieństwie do czasu spędzanego przed ekranem częstotliwość sprawdzania smartfona ma znacznie poważniejszy wpływ na codzienne problemy poznawcze.

Ciągłe odblokowywanie telefonu zmusza mózg do szybkiego przełączania się pomiędzy różnymi zadaniami i tym samym wpływa negatywnie na zdolność do skupienia się na jednym zadaniu. Już dekady temu poważany informatyk Gerald M. Weinberg ostrzegał, że pracowanie nad wieloma zadaniami i częste przełączanie się między nimi może ograniczyć produktywność o nawet 80 proc.

To szeroko rozpowszechniony nawyk. Według YouGov ponad połowa Amerykanów sprawdza wielokrotnie swoje telefony podczas spotkań towarzyskich takich jak posiłek z innymi osobami czy spotkania z przyjaciółmi.

Czworo młodych ludzi idzie razem ulicą, każdy z nich wpatruje się w ekran swojego smartfona, trzymając go w dłoni. Kobieta niesie torby z zakupami. W tle widać innych przechodniów, scenę miejską i elementy przestrzeni handlowej.
Ludzie coraz częściej sprawdzają swoje telefony komórkowe Mike Kemp/In Pictures Getty Images

W pracy podczas 30-minutowego spotkania jedna na cztery osoby przyznaje, że sprawdza telefon przynajmniej raz. Po każdej takiej przerwie w pracy powrót do pełnego skupienia może zająć nawet ponad 25 minut - mówi Gloria Mark, badaczka z Uniwersytetu Kalifornii w Irvine.

Większość ludzi ma włączone powiadomienia typu "push", głównie z mediów społecznościowych.

- Nasza ciągła potrzeba bycia podłączonym stymuluje biochemię mózgu, zwłaszcza produkcję środków chemicznych takich jak "hormon stresu" - kortyzol, który skłania nas do sprawdzania telefonu nawet ponad 100 razy dziennie - tłumaczy Rosen.

Problem nie dotyczy tylko młodych ludzi

Świat zmienił się nie do poznania wraz z premierą iPhone'a w 2007 roku. Dzisiaj większość dorosłych Amerykanów posiada smartfon, a dziewięciu na dziesięciu codziennie korzysta z internetu - wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez Pew.

Nawyk sprawdzania telefonów dotyczy wielu pokoleń. - Różnice pokoleniowe istniejące w momencie pojawienia się smartfonów i mediów społecznościowych teraz są minimalne - mówi Rosen.

Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu w Heidelbergu odkryli, że po 72 godzinach bez smartfona aktywność mózgu zaczyna przejawiać objawy charakterystyczne dla syndromu odstawienia. Badanie pokazuje, że krótkie przerwy od używania smartfonów mogą pomóc w ograniczeniu problematycznych nawyków, poprzez reorganizację systemu nagród i sprawienie, że będzie on bardziej elastyczny.

Grupa młodych ludzi siedząca wewnątrz budynku, wpatrzona w ekrany swoich smartfonów, nie zwracając uwagi na siebie nawzajem. Światło dzienne wpada przez duże okno, a otoczenie jest nowoczesne i minimalistyczne.
Uzależnienie od telefonu dotyczy nie tylko młodych ludziZhang Peng/LightRocket Getty Images

Eksperci proponują proste metody zerwania z problematycznym nawykiem.

- Sprawcie, by telefon był mniej angażujący: wyłączcie powiadomienia, usuńcie niepotrzebne aplikacje, ściemnijcie ekran i wyłączajcie telefon, gdy go nie używacie. Polecam również zostawianie telefonu od czasu do czasu, by przypomnieć sobie, że możemy sobie radzić bez niego - mówi Lembke.

- Przejmijmy z powrotem kontrolę nad tym, jak często sprawdzamy telefon i ustalmy sobie przerwy od technologii, które będziemy kontrolować my, a nie nasze telefony - dodaje Rosen.

Źródła danych przedstawionych w artykule

Przykład Amy z początku artykułu jest oparty o codzienne zwyczaje kilkunastu Amerykanów, którzy często korzystają z telefonów i zdecydowali się podzielić swoimi danymi dotyczącymi korzystania z telefonów w zwykły dzień. Całkowita liczba odblokowań telefonu w ciągu domu wahała się od 100 do 225.

Badanie YouGov na temat użytkowania telefonów zostało przeprowadzone w dniach 23-26 maja na grupie 1129 ankietowanych, którzy zdecydowali się na dobrowolny udział w nim i jest reprezentatywne dla grupy dorosłych Amerykanów.

Wysokie ryzyko związane z częstotliwością sprawdzania telefonu wynika z badań "Pasywne środki obiektywne w ocenie problematycznego korzystania ze smartfonów: przegląd systematyczny" (Wydział Psychologii na Uniwersytecie Nottingham Trent, 2020 r.) oraz "Analiza cech behawioralnych uzależnienia od smartfona z wykorzystaniem eksploracji danych" (TabulaRasa College, Uniwersytet Keimyung, 2018 r.).

Tekst przetłumaczony z "The Washington Post".

Autorzy: Luis Melgar, Amaya Verde

Tłumaczenie: Krzysztof Ryncarz

