W skrócie Donald Trump zapowiedział, że USA mogą nie uczestniczyć w europejskich rozmowach dotyczących wojny w Ukrainie.

Prezydent USA zaznaczył, że dla osiągnięcia porozumienia konieczne mogą być trudne decyzje dotyczące podziału terytorium.

Trump wyraził frustrację wobec obecnej sytuacji, sugerując, że udział USA jest wskazany tylko wtedy, gdy rozmowy mogą przynieść realny efekt.

Prezydent Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone uczestniczą w negocjacjach w sprawie Ukrainy, ponieważ pożądany jest udział jego kraju w rozmowach.

- Ukraina bardzo chce naszego zaangażowania. Europa chce naszego zaangażowania. Mam wspaniałe stosunki z krajami Europy, jak wiecie - ocenił w czwartek.

- W sobotę jest spotkanie. Zobaczymy, czy będziemy w nim uczestniczyć, czy nie. Powiedzieliśmy, że będziemy uczestniczyć w spotkaniu, jeśli uznamy, że są szanse... Chcą, żebym uczestniczył. Chcą, żebyśmy uczestniczyli. (...) Nie chcemy tracić dużo czasu - powiedział dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Negocjacje pokojowe w Europie. Trump o podziale terytorium Ukrainy

Dziennikarze dopytywali czy USA wciąż są zobowiązane do zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy. - Pomogliśmy z bezpieczeństwem, bo to duży i ważny czynnik, by doszło do porozumienia. Myślałem, że jesteśmy blisko porouzmienia z Rosją. Myślełem, że jesteśmy blisko porozumienia z Ukrainą. W rzeczywistości ludziom Zełenskiego, oprócz niego, spodobała się koncepcja porozumienia - powiedział Trump.

Według prezydenta USA porozumienie pokojowe zawiera "cztery lub pięć" różnych części. - To trochę skomplikowane, bo dzieli się terytorium w określony sposób. To nie jest najłatwiejsza sprawa. To jak skomplikowana umowa z branży nieruchomości razy tysiąc. Ale jest to porozumienie, które zatrzymałoby zabijanie tysięcy ludzi każdego miesiąca - wskazał.

Wojna w Ukrainie. Biały Dom o frustracji Donalda Trumpa

W ocenie Trumpa "tak naprawdę wojna nie dotyczy USA, dopóki nie wymknie się spod kontroli". - Rzeczy jak ta kończą się trzecią wojną światową i nie chcemy, by do tego doszło - podkreślił Trump.

Przed wystąpieniem w Gabinecie Owalnym o rozmowach pokojowych w Europie mówiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Stwierdził, że prezydent jest sfrustrowany Rosją i Ukrainą, i dodała, że Waszyngton wyśle na rozmowy w weekend w Europie swojego przedstawiciela, jeśli uzna, że spotkanie może być produktywne.

