Trump zbojkotuje rozmowy z Ukrainą? "Nie chcemy tracić czasu"
- W sobotę jest spotkanie, zobaczymy, czy będziemy w nim uczestniczyć, czy nie - stwierdził Donald Trump, mówiąc o negocjacjach w Europie na temat wojny w Ukrainie. Prezydent USA dodał, że jego administracja "nie chce tracić dużo czasu".
W skrócie
- Donald Trump zapowiedział, że USA mogą nie uczestniczyć w europejskich rozmowach dotyczących wojny w Ukrainie.
- Prezydent USA zaznaczył, że dla osiągnięcia porozumienia konieczne mogą być trudne decyzje dotyczące podziału terytorium.
- Trump wyraził frustrację wobec obecnej sytuacji, sugerując, że udział USA jest wskazany tylko wtedy, gdy rozmowy mogą przynieść realny efekt.
Prezydent Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone uczestniczą w negocjacjach w sprawie Ukrainy, ponieważ pożądany jest udział jego kraju w rozmowach.
- Ukraina bardzo chce naszego zaangażowania. Europa chce naszego zaangażowania. Mam wspaniałe stosunki z krajami Europy, jak wiecie - ocenił w czwartek.
- W sobotę jest spotkanie. Zobaczymy, czy będziemy w nim uczestniczyć, czy nie. Powiedzieliśmy, że będziemy uczestniczyć w spotkaniu, jeśli uznamy, że są szanse... Chcą, żebym uczestniczył. Chcą, żebyśmy uczestniczyli. (...) Nie chcemy tracić dużo czasu - powiedział dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.
Negocjacje pokojowe w Europie. Trump o podziale terytorium Ukrainy
Dziennikarze dopytywali czy USA wciąż są zobowiązane do zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy. - Pomogliśmy z bezpieczeństwem, bo to duży i ważny czynnik, by doszło do porozumienia. Myślałem, że jesteśmy blisko porouzmienia z Rosją. Myślełem, że jesteśmy blisko porozumienia z Ukrainą. W rzeczywistości ludziom Zełenskiego, oprócz niego, spodobała się koncepcja porozumienia - powiedział Trump.
Według prezydenta USA porozumienie pokojowe zawiera "cztery lub pięć" różnych części. - To trochę skomplikowane, bo dzieli się terytorium w określony sposób. To nie jest najłatwiejsza sprawa. To jak skomplikowana umowa z branży nieruchomości razy tysiąc. Ale jest to porozumienie, które zatrzymałoby zabijanie tysięcy ludzi każdego miesiąca - wskazał.
Wojna w Ukrainie. Biały Dom o frustracji Donalda Trumpa
W ocenie Trumpa "tak naprawdę wojna nie dotyczy USA, dopóki nie wymknie się spod kontroli". - Rzeczy jak ta kończą się trzecią wojną światową i nie chcemy, by do tego doszło - podkreślił Trump.
Przed wystąpieniem w Gabinecie Owalnym o rozmowach pokojowych w Europie mówiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Stwierdził, że prezydent jest sfrustrowany Rosją i Ukrainą, i dodała, że Waszyngton wyśle na rozmowy w weekend w Europie swojego przedstawiciela, jeśli uzna, że spotkanie może być produktywne.