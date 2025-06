Polskie MSZ apeluje do podróżnych. Chodzi o trzy państwa na Bliskim Wschodzie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do polskich obywateli, żeby powstrzymali się od podróży do kolejnych państw z rejonu Bliskiego Wchodu. Chodzi o Arabię Saudyjską, Oman i Katar. Powodem jest zaostrzający się konflikt między Izraelem a Iranem, do którego włączyły się w niedzielę Stany Zjednoczone.