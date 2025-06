Atak USA na Iran. Linie lotnicze reagują, wśród nich PLL LOT

- Niedzielny rejs PLL LOT z Warszawy do Rijadu został odwołany - poinformował w niedzielę rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski. To następstwo nocnych ataków USA na cele w Iranie, które zaostrzyły sytuację na Bliskim Wschodzie i jeszcze bardziej zachwiały bezpieczeństwem dla lotów cywilnych w regionie. Kolejni przewoźnicy z całego świata zawieszają rejsy m.in. do Dubaju czy Dohy.