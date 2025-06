13 ewakuowanych Polaków przyleciało do kraju samolotem rejsowym z Baku. O planie sprowadzenia ich do Polski mówiła w środę na konferencji prasowej wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys.

Jak poinformowała, grupa miała dostać się z Teheranu do granicy z Azerbejdżanem drogą lądową. - Zakładamy, że powinni zdążyć na samolot, który wylatuje z Baku o godz. 3 nad ranem. To jest kursowy samolot. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to grupa 13 osób wsiądzie do tego samolotu - powiedziała.