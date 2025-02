Donald Trump wstrząsnął światem swoją środową propozycją przejęcia kontroli nad Strefą Gazy przez Stany Zjednoczone . Prezydent USA zapowiedział, że można przesiedlić żyjących tam ludzi do takich państw jak Egipt czy Jordania ; Ameryka zaś "zrówna teren z ziemią" i stworzy tam "nieograniczoną liczbę miejsc pracy" . Nie wykluczył też wysłania w to miejsce żołnierzy.

Donald Trump chce przejąć Strefę Gazy. Sugerował to wcześniej

W sobotę 25 stycznia Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z królem Jordanii Abdullahem II. - Powiedziałem mu, że chciałbym, żeby wziął na siebie więcej obowiązków, bo teraz patrzę na całą Strefę Gazy i to jest bałagan, prawdziwy bałagan - mówił wówczas w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, sugerując, że Jordania powinna przyjąć więcej Palestyńczyków.

- Mówimy o 1,5 mln ludzi. Powinniśmy to (teren Strefy Gazy - red.) uporządkować. Po prostu wszystko wyczyścimy - zapowiedział. - Nie wiem, co musi się jeszcze wydarzyć, ale teraz Strefa Gazy to dosłownie demolka. Prawie wszystko jest tam zburzone, ludzie umierają, więc wolałbym zaangażować w to niektóre państwa arabskie - dodał.