Prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu powiedział we wtorek, że Palestyńczycy w Strefie Gazy powinni zostać przesiedleni do sąsiednich krajów arabskich, które na swój koszt miałyby wybudować dla nich miejsca do zamieszkania w "pokoju i harmonii".