O tym transferze w sejmowych kuluarach mówiło się od dłuższego czasu. Posłanka Anna Maria Siarkowska w czwartek po godzinie 12:00 w Sejmie ogłosiła oficjalnie, że wzmocni parlamentarną reprezentację Solidarnej Polski.

Siarkowska od dłuższego czasu była blisko polityków związanych z ugrupowaniem Zbigniewa Ziobry. Przynajmniej od roku jej polityczne drogi schodziły się z Solidarną Polską, bo obie strony łączyła niechęć do ostrych obostrzeń pandemicznych. To ona, wraz z kilkoma innymi politykami, utworzyła w Sejmie zespół tzw. antysanitarystów, sprzeciwiających się tzw. segregacji sanitarnej.

Reklama

Transfer w cieniu (końca) sporu o ustawę sądową

Transfer Siarkowskiej to policzek dla Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej, że w środę wieczorem odbył się mobilizacyjny klub partii, na którym prezes namawiał do jedności. Siarkowska wyłamuje się z tego schematu i przechodzi do Solidarnej Polski.

Co ciekawe, prawdopodobnie w przededniu końca sporu Nowogrodzkiej z partią Ziobry na temat prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym.

20 posłów Ziobry

Jednocześnie Ziobro od czwartku - po tym transferze - będzie mógł liczyć na 20 szabel. To dużo w kontekście kruchej większości i ewentualnej politycznej gry dotyczącej możliwego pożegnania Ziobry i przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Minister sprawiedliwości ma więc o jeden argument więcej w rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim.

Jak się dowiedzieliśmy, Siarkowska zmieni partię, ale tak jak inni politycy Solidarnej Polski, pozostanie w klubie parlamentarnym PiS.

Jakub Szczepański, współpraca Łukasz Szpyrka