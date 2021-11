Anna Maria Siarkowska liczy na bunt w PiS. Chodzi o szczepienia

Jako pierwsi podaliśmy, że projekt forsowany również przez Ministerstwo Zdrowia, trafi do parlamentu . Nasze informacje potwierdził Czesław Hoc z PiS: - Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika i jeśli nie będzie pracownik zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami - w rozmowie z PAP przekazał polityk. Ustawa miałaby być procedowana na początku grudnia.

Reklama

Kiedy tylko gruchnęła wieść o projekcie, błyskawicznie odezwali się jego przeciwnicy zasilający szeregi Zjednoczonej Prawicy. "Chyba kogoś Bóg opuścił" - napisała w mediach społecznościowych Siarkowska. W rozmowie z Interią dowodzi, że ustawa umożliwiająca pracodawcy sprawdzanie swoich pracowników ma przynajmniej kilkunastu przeciwników w szeregach klubu parlamentarnego PiS.

- Ostatnie głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad o projekt "Stop Segregacji Sanitarnej", pod którym podpisali się zarówno posłowie klubu PiS jak i Konfederacji, pokazało, że nie tylko ja jestem przeciwniczką takich rozwiązań - przekazała nam parlamentarzystka. - Sądzę, że w tym przypadku również będziemy mieli sprzeciw. Mam nadzieję, że jak nie większy, to równie silny - podkreśliła.

Wśród 13 posłów klubu PiS, którzy chcieli procedowania projektu "Stop Segregacji Sanitarnej", są m.in. Zbigniew Ziobro, Michał Woś, Sławomir Zawiślak czy Paweł Lisiecki. W tym konkretnym głosowaniu dziewięciu parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy wstrzymało się od głosu, zaś dziewięć osób nie głosowało w ogóle. W zdecydowanej większości chodzi o polityków Solidarnej Polski.

Sprawdzanie szczepień jak "piątka dla zwierząt"

Jak mówi nam Anna Maria Siarkowska, w przypadku ustawy, która m.in. umożliwi szefom podmiotów leczniczych wydawanie zarządzeń o obowiązku szczepień dla personelu, spodziewa się sprzeciwu swoich sejmowych kolegów.



- Projekt budzi bardzo dużo kontrowersji. Politycznie będzie dużo bardziej szkodliwy niż tzw. piątka dla zwierząt. Ma szansę przejść przez Sejm, ale "piątka" też przeszła - uważa Siarkowska. - Znamy jednak jej losy i wiemy jak bardzo osłabiło to PiS w elektoracie wiejskim. A ten projekt będzie godził w znacznie większą część społeczeństwa - dodaje posłanka PiS.

Zdaniem parlamentarzystki wprowadzanie takich rozwiązań w czasie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej może mieć "dalekosiężne skutki". Siarkowska nie wyklucza, że po przegłosowaniu zmian w prawie "ludzie wyjdą na ulice". Czy jeśli projekt znajdzie poparcie w Sejmie, odejdzie z klubu PiS? - Na pewno przyjdzie czas, żeby odpowiadać na takie pytania - odpowiedziała Interii.

Poza nowymi uprawnieniami dla przedsiębiorców i szefów placówek leczniczych, projekt proponowany przez Czesława Hoca ma również dawać przywileje dla całych firm. - Jeśli przedsiębiorstwo wykaże certyfikat, że całe przedsiębiorstwo, wszyscy pracownicy są zaszczepieni, uzyska specjalny przywilej: nie będą go dotyczyć żadne restrykcje - wyjaśnił polityk PiS.



Jakub Szczepański