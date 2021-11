Poseł PiS Czesław Hoc przedstawił podczas konferencji prasowej w Sejmie zarys programowy ustawy, która pozwoli pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Jako pierwsza o tym, że projekt trafi dziś do Sejmu informowała Interia. Poseł podkreślał, że projekt ustawy trafi do Sejmu nie na prośbę rządu, ale przedsiębiorców, którzy mieli zwracać się do biura poselskiego Hoca o rozwiązanie systemowe szczepień pracowników.



Reklama

Artur Dziambor w Sejmie: Najobrzydliwsza forma segregacji

Artur Dziambor uważa, że to bzdura i przedsiębiorcy nie zwracaliby się do posłów z taką prośbą.



- Chcecie wprowadzić ustawę, która jest najobrzydliwszą formą segregacji sanitarnej, którą można sobie wyobrazić - powiedział Dziambor.



- Mówcie bzdury, że rozmawialiście z przedsiębiorcami, którzy mówili, że czekają na te cudowne rozwiązanie, dzięki którym będą wreszcie mogli pracować normalnie. Jesteście obrzydliwi. Ludzie, to co wy chcecie wprowadzić, to jest obrzydliwa segregacja - powiedział poseł Konfederacji.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Dziambor przerwał konferencję posłów PiS Polsat News

Hoc wyjaśniał wcześniej, że przedsiębiorstwa będą mogły kontrolować certyfikaty zaszczepienia każdego pracownika, z tym że "nie mogą wyrządzić krzywdy pracownikowi w aspekcie wynagrodzenia i zatrudnienia".



- Ale w chwili, kiedy pracownik okaże, że nie ma certyfikatu zaszczepienia, można będzie go przenieść do innego sektora czy innego miejsca pracy na przykład nie w kasie, a będzie w magazynie. Także dajemy przedsiębiorcom instrument prawny w zakresie gromadzenia danych o certyfikatach pracowników swoich.







Artur Dziambor: To jest skandal

Dziambor wskazał, że takie rozwiązanie to skandal.



- Mówicie ludziom wprost: albo się państwo zaszczepicie, albo nie będziecie mogli odejść spod ściany. To jest skandal i coś, czego nigdy w Sejmie nie było. Następnym krokiem będzie noszenie opasek, tylko dla tych, którzy się zaszczepią. Robicie coś, czego nie zrobili żadni posłowie i żaden parlament przez kilkadziesiąt lat - powiedział.



Rozchodząc się, posłowie wymienili się opiniami na temat konieczności noszenia maseczek w Sejmie, a Rychlik zaprosił Dziambora do udziału w pracach nad projektem w komisjach sejmowych.