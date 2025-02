Donald Trump nie chce udzielać pomocy za nic. "To głupie"

47. prezydent USA upierał się, że Stany Zjednoczone powinny mieć dostęp do zasobów naturalnych Ukrainy niezależnie od tego, czy uda mu się wynegocjować porozumienie pokojowe z Rosją . Swoje stanowisko argumentował tym, że jego kraj przekazał więcej pieniędzy na pomoc Kijowowi niż jakiekolwiek inne państwo.

- Powiedziałem im, że chcę mieć metale ziem rzadkich warte około 500 miliardów dolarów i zasadniczo się na to zgodzili - ujawnił niespodziewanie prezydent, cytowany przez The New York Post. - Powiedziałem im: "Musimy coś zdobyć. Nie możemy dalej płacić takich pieniędzy" - ocenił.