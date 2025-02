Obecność polityków z Polski potwierdził pośrednio szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski , który odniósł się do tematu w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

- Bardzo się cieszę, że prezydent Macron zaprosił naszych przywódców do Paryża - stwierdził.

- Prezydent Trump ma metodę działania, którą Rosjanie nazywają "rozwiedka bojem" czyli rozpoznanie walką: naciskasz i widzisz, co się dzieje, a potem zmieniasz pozycję. I my musimy na to odpowiedzieć - tłumaczył.