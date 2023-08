Jak pisaliśmy w Interii , fentanyl jest łatwy i tani w produkcji. Jego wytwarzanie opłaca się więc przestępcom. Już niewielka porcja fentanylu oznacza dla nich ogromne zyski. W tle pojawia się też walka o geopolityczne wpływy - Waszyngton oskarża Pekin o bycie producentem i dostawcą prekursorów do syntetycznego narkotyku wytwarzanego przez meksykańskie kartele.

Teraz przed epidemią "zombie" na ulicach przestrzega Alex Caruana ze Stowarzyszenia Australijskiej Policji Federalnej. To właśnie ta służba od 2019 roku zapobiegła przemytowi 29 kilogramów toksycznej substancji, z której można było wyprodukować blisko 5,5 miliona śmiertelnych dawek fentanylu .

Zabójczy jak narkotyk. "Wystarczy mniej niż gram, aby dawka stała się śmiertelna"

- Jeśli ten środek trafi na obszary wiejskiej, to je zniszczy . Przecież mierzymy się tam z plagą kryształu (metamfetaminy - red.). Koszt dla podatnika będzie ogromy, bo będziemy musieli przekazywać większe wsparcie dla tych terenów - zwraca uwagę funkcjonariusz. Na problem kładzie nacisk również australijska straż graniczna, która przechwyciła ponad 11 kg czystego sproszkowanego fentanylu .

- Byliśmy absolutnie zszokowani skalą wykrycia i zuchwałością próby przemytu. Szczerze mówiąc, określiłbym to jako totalny akt bękarctwa. Wpływ tego na naszą społeczność, gdyby trafił na ulice... nie do pomyślenia - przyznał w rozmowie z mediami szef formacji James Watson. Dowódca dodał, że fentanyl jest nie tylko potencjalnie śmiertelny dla osób używających go nielegalnie, ale może być bardzo niebezpieczny dla funkcjonariuszy, którzy zajmują się nim na granicach.